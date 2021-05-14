Тело ребенка в морозильнике: мать отправят на принудительное лечение

ТАЛДЫКОРГАН. 13 МАЯ - В Алматинской области женщину, подозреваемую в убийстве своего двухлетнего ребенка, отправят на принудительное лечение, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Суд закончил разбирательство 12 мая. Подозреваемую С. предали суду по обвинению в убийстве малолетнего сына, сообщает Kazpravda.kz

Согласно заключению эксперта, С. страдает хроническим психическим расстройством в форме "параноидной шизофрении шифра F20.0". В период инкриминируемого ей деяния находилась в состоянии психического расстройства в форме параноидной шизофрении и не могла осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и не могла руководить ими. Не может предстать перед следствием и судом, рекомендуется применение принудительных мер медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа", - сообщили в суде.

На основании этого заключения суд постановил прекратить производство по делу и направить обвиняемую в специализированный психиатрический стационар для принудительного лечения.

Напомним , 5 октября 2020 года в дежурную часть Каратальского РОП поступило сообщение об обнаружении в частном доме Уштобе тела двухлетнего ребенка. В полицию обратилась родная тетя ребенка. С ее слов, она не видела племянника с июля. Мать утверждала, что отдала сына нанятой в Талдыкоргане няне, но в дом не пускала.

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