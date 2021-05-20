Жительницу Алматинской области задержали по подозрению в избиении подростка

ТАЛДЫКОРГАН. 19 МАЯ - Задержана участница скандального избиения несовершеннолетней в поселке Боралдай Илийского района, передает KAZAKHSTAN TODAY.

О нападении стало известно 13 мая. В дежурную часть Илийского районного управления полиции обратилась 40-летняя жительница поселка Боралдай с заявлением о том, что две неизвестные женщины около 16 часов в районе сахарного завода поселка Боралдай избили ее 16-летнюю дочь. Данный факт зарегистрирован по статье УК РК "Групповое хулиганство".

Для раскрытия преступления и задержания подозреваемых была создана следственно-оперативная группа, которая установила и допросила водителя такси. Мужчина рассказал, что перевозил участниц инцидента из микрорайона Айнабулак города Алматы в поселок Боралдай. Разосланы ориентировки с фотографиями и видеоизображением разыскиваемых, во все соседние городские, районные подразделения полиции и социальные сети.

В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий 19 мая в Алматы сотрудниками ОКП Илийского РУП была задержана 27-летняя местная жительница, которая после предъявления доказательств дала признательные показания. Вторая участница инцидента, 30-летняя жительница села Байтерек Енбекшиказахского района, установлена, находится в бегах, принимаются меры к ее задержанию.





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