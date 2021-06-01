Полицейские Алматы задержали группу мошенников

АЛМАТЫ. 31 МАЯ - Группа мошенников, обманывающая граждан более пяти лет, была задержана полицейскими Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В Алматы индивидуальный предприниматель, обещая стройматериалы по выгодной цене, обманывал клиентов. В отношении руководителя ИП с коллективным заявлением обратились свыше 10 человек. Досудебным расследованием установлено, что в период с 2014 по 2019 года группа лиц путем мошенничества, под предлогом купли-продажи строительных материалов завладела денежными средствами граждан", - сообщает портал Polisia.kz .

По данным полиции, для осуществления мошеннических действий были созданы фиктивные юридические лица, от имени которых была размещена реклама на различных интернет-ресурсах и перед офисами арендуемых помещений.

Заключая фиктивные договоры, без выдачи товарных и фискальных чеков, злоумышленники получали наличными 100%-ную предоплату за товар, под различными предлогами затягивали сроки его поставки. Тем самым путем обмана и злоупотребления доверия завладели чужим имуществом граждан в значительном размере. В настоящее время проводится досудебное расследование по факту мошенничества. Действиям каждого фигуранта будет дана правовая оценка с принятием мер", - сказал заместитель начальника департамента полиции города Алматы Рустам Абдрахманов.

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