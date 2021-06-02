В Туркестане женщина пыталась продать собственного ребенка

ТУРКЕСТАН. 1 ИЮНЯ - В 7 миллионов тенге оценили годовалого ребенка в Туркестане. Там задержали женщину, которая пыталась продать собственного малыша, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Она планировала оформить сделку нотариально. Юрист попыталась переубедить ее и после безуспешных попыток сообщила об этом правоохранительным органам, сообщает " Хабар 24 ".

Разоблачили женщину в ходе спецоперации. Ее задержали при получении денег. Установлено, что подозреваемая является жительницей Толебийского района. Детям внимания не уделяла. Ребенок, которого она пыталась продать, госпитализирован с пневмонией в больницу.

Гражданка Е, собиравшаяся продать сына, в настоящее время задержана. В отношении нее проводится досудебное расследование по части 2 статьи 135 Уголовного кодекса РК", - сказал прокурор Туркестана Галымжан Оналбек.

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