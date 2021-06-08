В Алматы осужден бывший директор детского реабилитационного центра

АЛМАТЫ. 7 ИЮНЯ - Районный суд №2 Медеуского района города Алматы вынес обвинительный приговор по делу в отношении бывшего руководителя детского реабилитационного центра "Балбулак", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как рассказали в пресс-службе суда, 30 декабря 2020 года на заседании комиссии под председательством А. принято решение о распределении денежных средств в сумме более 2,3 млн тенге в качестве премий 22 сотрудникам детского реабилитационного центра "Балбулак".

31 декабря 2020 года А. дал указание бухгалтерам собрать премии на общую сумму 939 000 тенге и передать их ему. Таким образом, суд установил, что А. совершил злоупотребление должностными полномочиями вопреки интересам службы в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, что повлекло причинение существенного вреда правам и охраняемым законом интересам государства, то есть совершил уголовное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 361 УК РК", - проинформировали в пресс-службе.

Прокурор просил назначить обвиняемому штраф в размере 1000 МРП.

Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 2000 МРП, либо исправительных работ в том же размере, либо привлечения к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничения свободы на срок до двух лет, либо лишения свободы на тот же срок с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Приговором суда А. признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями.

При этом, суд учел, что подсудимый ущерб возместил в полном объеме, впервые привлекается к уголовной ответственности, а также признал вину и раскаялся в содеянном. Отягчающих вину обстоятельств не предъявлено.

Суд назначил подсудимому наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, в финансовых организациях, государственных организациях и субъектах квазигосударственного сектора.

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