В Алматы задержали гражданина Таджикистана, подозреваемого в развращении малолетней

АЛМАТЫ. 8 ИЮНЯ - Полицейские Алматы задержали гражданина Таджикистана, подозреваемого в развращении несовершеннолетней, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

По данным миграционной службы Алматы, иностранец, разыскиваемый у себя на родине за совершение тяжкого преступления, был задержан в ходе проведения операции "Мигрант".

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции города совместно с представителями нашего подразделения был задержан и водворен в приемник-распределитель гражданин Республики Таджикистан, 1995 года рождения, житель города Гиссара. Установлено, что мужчина с 2017 года разыскивается ОМВД по Гиссарскому району за развращение несовершеннолетних. Вопрос экстрадиции задержанного будет решен в соответствии с международными договорами", - рассказал начальник управления миграционной службы ДП города Алматы полковник полиции Асхат Бутунчинов.

Напомним, в Алматы с 7 по 16 июня проходит общереспубликанское оперативно-профилактическое мероприятие "Мигрант", направленное на поддержание общественного порядка и выявления нарушений иностранцами правил пребывания в Республике Казахстан.

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