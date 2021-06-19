В Мангистауской области чиновника наказали за совет дарить начальству подарки

АКТАУ. 18 ИЮНЯ - В Сети появилось видео, где исполняющий обязанности руководителя отдела предпринимательства Мунайлинского района Мангистауской области, рассуждая о том, как надо общаться с начальниками, советует дарить им подарки Причем, чиновник говорит, что руководителям управлений нужно дарить не торты, а дорогостоящий парфюм, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Руководители управлений, о которых идёт речь на видео, сделали вывод, что такой разговор - это пропаганда и призыв к коррупции и написали на коллегу официальную жалобу, сообщает " Лада ".

Во время разговора с коллегами чиновник упомянул руководителя управления предпринимательства и торговли Жанну Токбаеву, а также главу управления инвестиций и развития туризма Венеру Мустапаеву. Они подали официальную жалобу на чиновника.

Необоснованный разговор К., который является государственным служащим, порочит честь и достоинство женщин. Учитывая всё это, руководитель управления предпринимательства и торговли Жанна Токбаева и руководитель управления инвестиций и развития туризма Венера Мустапаева просят принять жёсткие меры по отношению к К., исходя из закона и правил поведения государственных служащих. Они требуют признать нарушение Этического кодекса поведения и также принять к сотрудникам отдела, фигурирующим в видео, жёсткие меры", - сообщили в пресс-службе акимата Мангистауской области.

В заявлении Жанна Токбаева и Венера Мустапаева просят взыскать штраф за причинение морального ущерба и требуют официальные извинения в социальных сетях от участников видеоролика.

Как стало известно, распоряжением акима Мунайлинского района Рахата Елтизарова освобождён от занимаемой должности исполняющий обязанности руководителя отдела предпринимательства и сельского хозяйства Мунайлинского района Б. Куанышбек за нарушение требований Кодекса этики государственных служащих РК.

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