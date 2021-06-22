В Шымкенте насильника задержали после семи лет розыска

ШЫМКЕНТ. 21 ИЮНЯ - В Шымкенте задержан подозреваемый в групповом изнасиловании, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Ранее полицией были задержаны и привлечены к уголовной ответственности трое его подельников, которые в марте 2014 года в поселке Игилик Шымкента в салоне автомашины Москвич-412 изнасиловали 23-летнюю знакомую. На розыск преступника был ориентирован личный состав департаментов полиции городов и областей республики. Для установления местонахождения и задержания подозреваемого были опрошены соседи и родственники, близкие друзья и знакомые. Проверены адреса, по которым он мог скрываться. Насильник был объявлен в межгосударственный, а затем и в международный розыск. Были направлены ориентировки в страны возможного его появления - МВД Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Российской Федерации. Установлено что до совершения преступления подозреваемый несколько раз выезжал на территорию России, в этой связи казахстанские сыщики выезжали в командировку в соседнюю страну", - сообщили в пресс-службе МВД РК.





После 7 лет поиска оперативные сотрудники полиции смогли установить местонахождение насильника. Его задержали в Шымкенте возле торгового центра "Эврика".

Как пояснил задержанный, в бегах он перестал общаться с родственниками и друзьями, проживал на съемных квартирах в разных городах и занимался ремонтом квартир и домов. Чтобы его не опознали, он постоянно носил капюшон, кепку, темные очки, отрастил усы и бороду, не посещал людные и общественные места. Задержанный арестован и водворен в изолятор временного содержания департамента полиции Шымкента", - рассказали в МВД.

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