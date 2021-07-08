Нетрезвый иностранец на угнанном авто совершил смертельное ДТП в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. 7 ИЮЛЯ - Полицейские Туркестанской области задержали нетрезвого иностранца, совершившего смертельную аварию на чужой автомашине, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Водитель автомашины марки "Лада" не справился с рулевым управлением, выехал на обочину дороги и допустил опрокидывание. В результате ДТП один из пассажиров скончался на месте происшествия и ещё трех человек с полученными травмами доставили в Казыгуртскую районную больницу. Водитель "Лады" скрылся с места ДТП в неизвестном направлении", - сообщили в департаменте полиции Туркестанской области.

Нетрезвого мужчину задержали и доставили на медицинское освидетельствование, которое подтвердило у него состояние алкогольного опьянения.

Также установлено, что все находившиеся в автомашине оказались гражданами Узбекистана. Они работали в Толебийском районе и направлялись домой, незаконно угнав чужой автомобиль.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по трем статьям УК РК: 345 (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами), 347 (Оставление места дорожно-транспортного происшествия) и 200 (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Подозреваемый взят под стражу. Проводится досудебное расследование", - рассказали в полиции.

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