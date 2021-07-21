В столице задержали мошенника, обещавшего выигрыши на спортивных ставках

НУР-СУЛТАН. 20 ИЮЛЯ - В Нур-Султане задержали мошенника, обещавшего "раскрутку" денег на спортивных ставках, жертвами афериста стали 55 жителей столицы, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Объявление о раскрутке денег на спортивных ставках 21-летний молодой человек разместил в социальной сети instagram на странице "asko_8900". Задержанный обещал в течение суток выигрыш со 100%-ной прибылью и уговаривал перечислить деньги на электронный кошелек, однако после поступления денег блокировал номера потерпевших. В ходе расследования установлено, что он никакого отношения к ставкам не имел, а деньгами распорядился по своему усмотрению. Подозреваемый задержан и водворен в следственный изолятор. В настоящее время проводится досудебное расследование. Общая сумма ущерба составляет 3,5 млн тенге", - сообщили в департаменте столичной полиции.

В полиции напомнили, что в период пандемии в сети Интернет увеличилось количество заманчивых предложений по раскрутке денег, практически все они фейковые. Мошенники требуют лишь внести деньги и никакие усилия не прилагать.

К сожалению, не все проявляют бдительность и идут на поводу легких денег. Необходимо всегда проверять проводимые выгодные акции на официальных интернет-ресурсах и изучать отзывы. Не стоит инвестировать в сомнительные проекты по раскрутке денег", - предупредили в департаменте.

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