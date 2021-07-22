В Павлодаре автомобиль насмерть сбил пенсионерку

ПАВЛОДАР. 21 ИЮЛЯ - Утром 20 июля на автодороге Аэропорт - Павлодар автомобиль насмерть сбил 79-летнюю женщину, передает KAZAKHSTAN TODAY.
20 июля, в 08.00, на автодороге Аэропорт - Павлодар водитель на автомашине марки Mitsubishi Delica совершил наезд на 79-летнюю женщину-пешехода, которая шла по обочине в попутном направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия женщина с травмами доставлена в больницу, где, не проходя в сознание, скончалась", - рассказали в департаменте полиции Павлодарской области.
Как пишет портал "Павлодар онлайн", в тот же день, в 11.30, на пересечении улиц Минина и Щедрина произошло столкновение автомашин марки ВАЗ 21112 и Toyota Corolla. Водитель первого автомобиля с травмами доставлен в больницу.
По всем фактам проводится проверка. Назначены экспертизы.
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