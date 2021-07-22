В Уральске страховых агентов арестовали за подделку медицинских документов

НУР-СУЛТАН. 21 ИЮЛЯ - В соответствии с поручением главы государства МВД продолжается широкомасштабная работа по выявлению и пресечению фактов подделки и использования документов, связанных с коронавирусной инфекцией, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Органами внутренних дел по всей республике проводится проверка медицинских центров, поликлиник, пунктов получения вакцин, а также другие оперативно-розыскные мероприятия, сообщает Polisia.kz

Так, криминальной полицией Западно-Казахстанской области в ходе оперативной разработки установлены и задержаны 19-летние жители Уральска - сотрудники одной из страховых компаний.

Молодые люди изготавливали поддельные ПЦР-тесты за пять тысяч тенге за один тест, используя ранее сканированный ПЦР-тест, где меняли анкетные данные "тестируемых".

Как установлено, задержанные также подделывали справки-приглашения медицинского учреждения Оренбурга. Этот поддельный документ давал возможность гражданам Казахстана пересекать государственную границу, якобы по приглашению медучреждения для получения соответствующих услуг.

При продаже такой "справки" и был задержан один из подозреваемых. В дальнейшем следственным путем дознавателями была установлена причастность фигурантов к незаконному изготовлению и продаже поддельных ПЦР-тестов.

При обыске по месту работы и при личном досмотре у них изъяты четыре сотовых телефона, ноутбук, документация и 80 тысяч тенге, подтверждающие их криминальную деятельность.

Данный факт зарегистрирован по статье 385 УК РК, проводится досудебное расследование.

Всего в производстве следственных подразделений с начала года находилось 41 уголовное дело по статье 385 Уголовного кодекса по подделке, изготовлению или сбыту ПЦР-тестов, из которых 38 зарегистрировано в текущем году.

По фактам подделки паспортов вакцинации в текущем году зарегистрировано 28 уголовных дел, следствие по которым продолжается.

Напомним , в ходе совещания по эпидемиологической ситуации в стране президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил ужесточить наказание за подделку паспортов вакцинации.

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