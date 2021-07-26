Полиция Алматы задержала подозреваемого в крупной хакерской афере на OLX

АЛМАТЫ. 25 ИЮЛЯ - Полиция в Алматы задержала мужчину по подозрению в совершении хакерской атаки на сайт бесплатных объявлений, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщается на странице замначальника городской полиции, мужчина на площадке объявлений olx.kz обманным путем получал доступ к полным данным банковских карт продавцов и совершал незаконные переводы через сторонние сервисы для онлайн-обналичивания.

Потерпевшие выкладывали объявление о продаже товара на сайте OLX.KZ, после чего злоумышленник писал им, что хочет приобрести товар, но под разными причинами отказывался от встречи и предлагал оплатить стоимость товара на банковскую карту. Затем злоумышленник отправлял потерпевшему ссылку на фишинговый сайт - якобы через этот сайт будет проводиться сделка и для подтверждения перевода потерпевшему необходимо было ввести данные своей банковской карты.

После получения информации о банковской карте злоумышленник запускал схему обналичивания денег: вводил номер карты и CVV-код карты на сайте woopay.kz, выдавая себя за владельца, который хочет вывести деньги на баланс абонентского номера. Деньги поступали на баланс абонентского номера, заранее подготовленного для этих целей.





После этого злоумышленник выводил деньги с сим-карт на банковские карты подставных лиц и обналичивал.

Подозреваемый был вычислен оперативным путем. Его задержали в ходе спецоперации, проведенной бойцами спецподразделения ДП Алматы в одной из престижных гостиниц города", - говорится в сообщении.

В ходе обыска были изъяты 22 мобильных телефона различных марок, 21 использованная сим-карта, одежда, в которой подозреваемый снимал денежные средства, причем он надевал ее для маскировки при снятии денег, а после прятал в гараже, два ноутбука, 50 новых сим-карт, денежные средства в сумме 2 325 000 тенге, а также банковские карты в количестве 18 штук, оформленных на разных людей. Они являются банковскими картами "дропов". "Дропы" получают денежные вознаграждения в размере от 80 до 150 тыс. тенге за предоставление банковской карты. Подозреваемый с санкции суда взят под стражу. Материалы уголовного дела направлены в суд.

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