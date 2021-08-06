Подозреваемый в изнасиловании девочки задержан в Петропавловске

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ПЕТРОПАВЛОВСК. 5 АВГУСТА - Полиция Петропавловска задержала подозреваемого в изнасиловании малолетней девочки, передает KAZAKHSTAN TODAY.

4 августа, около 22.00, сотрудниками криминальной полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан житель областного центра, подозреваемый в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней девочки.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания городского управления полиции. Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по статье 121 УК РК (Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней), сообщает Polisia.kz

Как сообщалось ранее, в Петропавловске было зарегистрировано два факта совершения насильственных действий сексуального характера в отношении детей в возрасте 9 и 13 лет. Одного извращенца полиция задержала 3 августа, второй находился в розыске

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