В Петропавловске извращенцы изнасиловали двух детей

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ПЕТРОПАВЛОВСК. 5 АВГУСТА - За последнюю неделю в городе Петропавловске было зарегистрировано два факта совершения насильственных действий сексуального характера в отношении двух детей в возрасте 9 и 13 лет, передает KAZAKHSTAN TODAY.

3 августа задержан ранее судимый житель областного центра по подозрению в совершении иных действий сексуального характера в отношении малолетней. Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 121 УК РК (Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней). Задержанный водворен в изолятор временного содержания. Ведется следствие", - сообщает официальный портал МВД РК .

Кроме того, 4 августа поступило сообщение о насильственных действиях сексуального характера в отношении другой малолетней девочки. Факт внесен в ЕРДР также по части 4 статьи 121 УК РК. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию виновного лица.

Данные преступления находятся на особом контроле руководства Департамента полиции Северо-Казахстанской области и областной прокуратуры. Просим родителей быть более бдительными и не оставлять своих детей без присмотра", - обратились к гражданам полицейские.





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