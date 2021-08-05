Жителя Алматы осудили на 20 лет за изнасилование ребенка

АЛМАТЫ. 4 АВГУСТА - В Алматы к 20 годам тюрьмы приговорен обвиняемый в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней девочки, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Подсудимый обвиняется по части 4 статьи 121 УК РК. Дело рассматривалось Специализированным межрайонным судом по уголовным делам. Суду предан гражданин Б., сообщает Polisia.kz

Инцидент произошел в ноябре 2020 года, в одном из домов ЖК "Премьера" Наурызбайского района Алматы. Находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, придя домой поздно вечером. Б. под предлогом, что сам уложит девочку спать, увел ее в комнату, где совершил насилие, удовлетворяя свои сексуальные потребности.

Смягчающих обстоятельств в данном деле ни следствию, ни суду найти не удалось. С учетом изложенного гражданину Б., назначено 20 лет лишения свободы.

Напомним , в этом году в Казахстане из мест заключения уже вышли 50 осужденных за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

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