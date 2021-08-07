В Атырауской области руководство управления полиции присвоило премиальные деньги сотрудников

АТЫРАУ. 6 АВГУСТА - Сотрудники управления специализированной службы охраны Атырауской области осуждены за присвоение средств, выделенных на премирование сотрудников, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации Агентства РК по противодействию коррупции, начальник ГУ "Управление специализированной службы охраны Атырауской области" и заместитель начальника управления приговорены к 2 годам ограничения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и лишением званий.

Инспектор данного управления приговорен к штрафу в размере 6703 тыс. тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, лишением звания старший лейтенант полиции.

В ведомстве проинформировали, что данные лица подозревались в хищении вверенных бюджетных средств, выделенных на премирование сотрудников, оказание материальной помощи, путем подписания фиктивных приказов о командировании сотрудников в районы области и обналичивания талонов ГСМ.





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