Более 11 млн тенге украло руководство управления архитектуры Павлодарской области

Фото: Фото из открытых источников

ПАВЛОДАР. 6 АВГУСТА - Руководство и бухгалтер-руководитель ГУ "Управление архитектуры Павлодарской области" получили тюремные сроки за хищение более 11 млн тенге бюджетных средств, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Чиновники управление архитектуры Павлодарской области подозревались в хищении бюджетных средств на общую сумму 11 124 738 тенге путем оформления фиктивных командировочных расходов и актов приемки товаров по государственным закупкам.

Приговором павлодарского суда бывший руководитель ГУ "Управление архитектуры Павлодарской области" Какамбетов Н.О. признан виновным и приговорен к лишению свободы сроком на три года, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

К 2,5 года тюрьмы приговорены исполняющий обязанности руководителя управления Шарбанов А.Б. и главный бухгалтер административного отдела Машрапова А.Б. Они также лишен права занимать должности на государственной службе.

2,5 года также получила руководитель административного отдела управления Балтабаева К.Т. Однако исполнение приговора отсрочено до 5 лет, ввиду наличия малолетних детей.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства