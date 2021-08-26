Несколько тонн марихуаны, боеприпасы и оружие изъяты в ходе спецоперации в Западном Казахстане

Фото: пресс-служба КНБ

АТЫРАУ. 25 АВГУСТА - Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан с привлечением сил специального назначения МВД РК по согласованию с прокуратурой Атырауской области пресечена противоправная деятельность преступной группы, организовавшей культивирование наркосодержащих растений на территории Атырауской и Западно-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В результате спецоперации 18 августа 2021 года на трех плантациях задержано 31 лицо (из них 17 иностранцев), в том числе организатор наркогруппировки.

Из незаконного оборота изъято более 4 тонн марихуаны, 7 единиц огнестрельного оружия и боеприпасы. Также, в ходе обысков обнаружены рога сайги и рыба осетровых пород, добытая браконьерским путем", - проинформировали в пресс-службе КНБ.

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