В Алматинской области задержан мошенник, год находившийся в розыске

Фото: polisia.kz

АЛМАТЫ. 30 СЕНТЯБРЯ – В Алматинской области задержан подозреваемый в мошенничестве, находившийся в розыске год, передает KAZAKHSTAN TODAY.

33-летний мужчина был задержан при проведении оперативно-розыскных мероприятий в городе Талгаре Алматинской области, пишет polisia.kz

Работал" злоумышленник по заранее придуманному плану: входил в доверие к людям и предлагал купить находящиеся в залоге автомашины по цене ниже рыночной. Потерпевшим показывал фотографии машин, взятые из Интернета. Люди оплачивали "покупку", предоставляя 100-процентную оплату", – сообщил начальник управления полиции Алмалинского района Алматы Есен Искаков.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 190 Уголовного кодекса РК (Мошенничество). На данный момент следствием доказаны 3 преступных эпизода, общий ущерб которых составил более 12 млн тенге.

Сотрудники полиции полагают, что пострадавших от рук этого человека больше, и просят граждан, пострадавших от мошеннических действий задержанного, обратиться по телефонам: 8–708–707-9202; 8–775–106–1884; 8-775-774-4441.





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