В Алматинской области задержан мошенник, год находившийся в розыске

КАРАГАНДА. 30 СЕНТЯБРЯ - В Карагандинской области пьяный пастух застрелил односельчанина из-за замечания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
29 сентября, около 18.00, в Каркаралинском районе, в трех километрах от села Аманжолова, в степи с огнестрельным ранением обнаружено тело 50-летнего мужчины, сообщает Polisia.kz.
Сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления по задержан 35-летний житель села.
"Задержанный признался, что, будучи в нетрезвом состоянии, собрался пасти скот. Потерпевший на этот счет сделал ему замечание. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого подозреваемый схватил ружье и выстрелил в потерпевшего", - рассказал начальник департамента полиции Карагандинской области Ерлан Файзуллин.
По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье УК РК "Убийство". Сотрудниками полиции орудие преступления изъято. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Проводится расследование.
Напомним, в результате стрельбы в Лисаковске погибли женщина и стрелок.
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АЛМАТЫ. 30 СЕНТЯБРЯ - Заместитель начальника департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов прокомментировал дело о насилии над трехмесячной девочкой собственным отцом, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По словам Рустама Абдрахманова, производство по уголовному делу осуществляет управление полиции Турксибского района.
Уголовное дело зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований 11 сентября. В настоящее время назначена экспертиза. По заявлению, по которому мы зарегистрировали уголовное дело, маленький ребенок в трехмесячном возрасте был подвергнут насилию со стороны отца. Сейчас эти обстоятельства нами подробно исследуются. Назначенное экспертное исследование еще не готово. К экспертизе привлечен ряд специалистов по ходатайству экспертного учреждения", - сказал Рустам Абдрахманов.
Он также ответил на часто поступающие вопросы касательно фигурантов преступления.
Фигуранты находятся в городе Алматы, никто город не покидал, мера пресечения в отношении этих людей не избиралась. На данный момент никто не задержан, мы все ждем заключения экспертизы, которая не готова. Экспертизой занимается другое ведомство. Мы все необходимые вопросы поставили перед этой организацией, дождемся заключения и начнем активные следственные действия. Какое будет заключение, никому неизвестно, на руках ни у участников уголовного дела, ни у нас его пока нету. В производстве все", - цитирует спикера "Казинформ".
Он также добавил, что постоянно находится на связи с человеком, который нашел ребенка. Ранее в соцсетях и СМИ распространялась информация об изнасиловании трехмесячной девочки в Алматы.
ТАЛДЫКОРГАН. 30 СЕНТЯБРЯ - 22 сентября полицейские провели спецоперацию и выявили на территории Талгарского района подпольную нарколабораторию по производству синтетических наркотиков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Нарколаборатория действовала в одном из частных домов поселка Теренкара. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований управления полиции Талгарского района по статье 297 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов).
В ходе обыска было изъято вещество кристаллообразного происхождения темно-зеленого цвета со специфическим запахом, маски с респиратором, емкости с жидкостями и другие предметы и компоненты, использовавшиеся для изготовления синтетических наркотиков. Согласно заключению экспертизы, изъятое кристаллообразное вещество, общей массой 615,87 грамма, оказалось психотропным веществом, входящим в список запрещенных на территории Казахстана, сообщает Polisia.kz
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Подозреваемые, 21-летний парень и 24-летняя девушка, - уроженцы Жамбылской области.
Как выяснилось, подозреваемые состоят в родственной связи и временно проживали в поселке Теренкара Талгарского района. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Расследование уголовного дела проводится по статье 297 УК РК.