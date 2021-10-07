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В Павлодарской области директор школы оформила кредит на сельчанку

06.10.2021, 11:36 76897
ПАВЛОДАР. 6 ОКТЯБРЯ - Директор школы в Павлодарской области задержана по подозрению в мошенничестве, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как рассказали в пресс-службе областного департамента полиции, жительнице одного из сел Майского района стали звонить из микрокредитной организации и требовать оплатить долг по кредиту в 1 млн тенге. Поняв, что она стала жертвой мошенничества, женщина сразу же обратилась в полицию, пишет Pavlodarnews.kz.
 

По данному факту было начато досудебное расследование по статье 190 УК Республики Казахстан (Мошенничество)", - говорится в сообщении ДП.

 
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские Майского района установили и задержали подозреваемую в мошенничестве. Ею оказалась директор одной из школ Майского района, которая, как выяснилось, и оформила на сельчанку кредит.

Ранее учителя школы в Туркестанской области пожаловались на то, что исполняющий обязанности директора школы привлекал их к работе по чистке поля для гольфа в курортной зоне.
 

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    Преступная группа по обналичиванию денег нанесла ущерб государству в 10 млрд тенге

    07.10.2021, 10:24 1621
    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 7 ОКТЯБРЯ - Территориальным департаментом Агентства по Восточно-Казахстанской области завершено уголовное дело в отношении преступной группы, занимавшейся незаконной выпиской фиктивных счетов-фактур, передает KAZAKHSTAN TODAY.
     

    В ходе следствия установлено, что группа лиц из 6 человек в период с 2014 по 2018 годы создала 30 обнальных фирм, через которые осуществляли незаконную деятельность на территории области", - сообщает пресс-служба Агентства РК по финмониторингу.

     
    Как уточнили в ведомстве, фирмы не имели ни штата работников, ни имущества, ни складких помещений и производственно-технической базы, по месту регистрации не располагались.
     

    Общая сумма ущерба, причиненная государству, составила 10,8 миллиардов тенге", - добавили в АФМ.

     
     

    В Павлодаре осуждены руководитель и завскладом "Когамдык келисим"

    06.10.2021, 13:03 60130
    ПАВЛОДАР. 6 ОКТЯБРЯ - Приговором Суда №2 города Павлодара руководитель КГУ "Когамдык келісім" осужден за неоднократную растрату, а заведующая хозяйством-складом административно-хозяйственного отдела за пособничество в растрате, передает KAZAKHSTAN TODAY.
     
    Как следует из материалов дела, с сентября 2016 года по апрель 2021 года завскладом КГУ "Когамдык келісім" ежемесячно с ведома руководителя этого ведомства составляла и подписывала табели учета рабочего времени, где указывала уборщицу, которая не работала в данной организации, а заработную плату уборщицы отдавала руководителю. Всего таким образом похищено 2 869 685 тенге, которые глава ведомства растратил на свои нужды.
     

    Кроме этого, с сентября 2020 года по февраль 2021 года К.Н. (руководитель) издал три приказа в отношении себя и своего водителя о командировках за пределы города Павлодара, тогда как на самом деле они в командировки не выезжали. После этого подписал авансовые отчеты и таким образом похитил путем растраты 368 913 тенге, полученных в качестве возмещения командировочных расходов", - рассказали в пресс-службе городского суда Павлодара.

     
    Вина подсудимых в совершении растраты и пособничестве в растрате доказана собранными по делу доказательствами: признательными показаниями, свидетелей, заключениями экспертиз и другими.
     
    По информации суда, данное коррупционное преступление относится к категории тяжких. 
     

    С учетом смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств подсудимым назначено по 2 года лишения свободы каждому. Также оба пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе", - добавили в пресс-службе. 

     
    Приговор в законную силу не вступил.
     

    Перевозчика наркотиков в особо крупном размере задержали на вокзале Тараза

    06.10.2021, 11:22 83485
    Перевозчика наркотиков в особо крупном размере задержали на вокзале Тараза
    Фото: ДП на транспорте
    ТАРАЗ. 6 ОКТЯБРЯ - На вокзале города Тараза задержан мужчина, перевозивший наркотики в особо крупном размере, передает KAZAKHSTAN TODAY.
     

    Сотрудниками транспортной полиции на железнодорожном вокзале Тараза задержан 53-летний житель Жамбылской области, у которого изъято наркотическое средство "марихуана высушенная" весом более 7,5 килограммов. Наркотики обнаружены с помощью служебно-розыскной собаки", - сообщил заместитель начальника департамента полиции на транспорте Нуржан Алибаев.

     
    По его словам, вес изъятых наркотиков по действующему законодательству относится к особо крупному размеру. 
     
    Как пояснил задержанный, марихуану он самостоятельно собрал в конце июля и планировал перевезти железнодорожным транспортом в Караганду.
     

    По данному факту начато досудебное расследование по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств в особо крупном размере). Проводится расследование", - сказал полковник полиции. 


    Ранее в СКО был задержан подозреваемый в сбыте гашиша в особо крупном размере, а в ВКО задержали наркоторговца, 8 лет находившегося в международном розыске. Всего с начала года у наркопреступников изъято 4 килограмма героина.
     

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