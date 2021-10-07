В Павлодарской области директор школы оформила кредит на сельчанку

Как уточнили в ведомстве, фирмы не имели ни штата работников, ни имущества, ни складких помещений и производственно-технической базы, по месту регистрации не располагались.

ПАВЛОДАР. 6 ОКТЯБРЯ - Приговором Суда №2 города Павлодара руководитель КГУ "Когамдык келісім" осужден за неоднократную растрату, а заведующая хозяйством-складом административно-хозяйственного отдела за пособничество в растрате, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как следует из материалов дела, с сентября 2016 года по апрель 2021 года завскладом КГУ "Когамдык келісім" ежемесячно с ведома руководителя этого ведомства составляла и подписывала табели учета рабочего времени, где указывала уборщицу, которая не работала в данной организации, а заработную плату уборщицы отдавала руководителю. Всего таким образом похищено 2 869 685 тенге, которые глава ведомства растратил на свои нужды.

Кроме этого, с сентября 2020 года по февраль 2021 года К.Н. (руководитель) издал три приказа в отношении себя и своего водителя о командировках за пределы города Павлодара, тогда как на самом деле они в командировки не выезжали. После этого подписал авансовые отчеты и таким образом похитил путем растраты 368 913 тенге, полученных в качестве возмещения командировочных расходов", - рассказали в пресс-службе городского суда Павлодара.

Вина подсудимых в совершении растраты и пособничестве в растрате доказана собранными по делу доказательствами: признательными показаниями, свидетелей, заключениями экспертиз и другими.

По информации суда, данное коррупционное преступление относится к категории тяжких.

С учетом смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств подсудимым назначено по 2 года лишения свободы каждому. Также оба пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе", - добавили в пресс-службе.

Приговор в законную силу не вступил.