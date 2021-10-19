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В Алматы нетрезвый водитель сбил полицейского

18.10.2021, 12:36 39421
АЛМАТЫ. 18 ОКТЯБРЯ - 17 октября в Алматы пьяный водитель сбил полицейского. С тяжелыми травмами сотрудник полиции госпитализирован, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
17 октября, около полуночи патрульный экипаж "Буран-227" при несении службы по обеспечению правопорядка на улице Кабанбай батыра заметил автомашину Hyundai, следовавшую по полосе встречного движения. На требование полицейских водитель иномарки не отреагировал и стал скрываться от них, пишет Polisia.kz.
 

По радиостанции патрульным нарядом была незамедлительно передана ориентировка на указанную автомашину и координаты ее передвижения. Полицейский, несший службу на экологическом посту в направлении города Талгар, попытался остановить правонарушителя. Тот, не останавливаясь, на полном ходу сбил инспектора. С переломами обеих ног, разрывом внутренних органов и закрытой черепно-мозговой травмой сотрудник полиции был госпитализирован", - рассказал начальник управления местной полицейской службы ДП города Алматы Манап Саттаров 

 
59-летний водитель задержан. Установлено, что он управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье УК РК "Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством такому лицу или допуск к управлению транспортным средством такого лица".
 

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    Казахстанец убил соотечественника в Южной Корее

    18.10.2021, 19:16 60940
    НУР-СУЛТАН, 18 ОКТЯБРЯ - По информации МИД РК, 12 октября в Чонджу между двумя казахстанцами произошел конфликт на бытовой почве, в результате которого один из участников получил ножевое ранение с летальным исходом, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
     
    В настоящее время подозреваемый в совершении убийства арестован и находится в следственном изоляторе. Консульским отделом посольства РК в Сеуле решается вопрос отправки тела погибшего в Казахстан.
     
    В ведомстве добавили, что оба казахстанца находились в Южной Корее нелегально.
     

    В Казахстане ужесточили уголовную ответственность за оборот синтетических наркотиков

    18.10.2021, 16:27 79894
    НУР-СУЛТАН. 18 ОКТЯБРЯ - В Казахстане распространителям новых видов синтетических наркотиков грозит уголовное наказание, передает KAZAKHSTAN TODAY.
     
    Об этом на брифинге МВД сообщил начальник департамента по противодействию наркопреступности Берикхан Нургалиев.
     
    По его словам, на днях вступает в силу постановление правительства, согласно которому уголовная ответственность предусмотрена за оборот еще 11 новых видов синтетических наркотиков и 17 прекурсоров. 
     

    Также для самых распространенных наркотиков снижен криминальный вес, с которого наступает реальное лишение свободы. Уголовная ответственность за незаконный оборот пировалерона, больше известного как "скорость", а также мефедрона и синтетических каннабиноидов (так называемые спайсы) будет наступать не с 50 граммов, а с 1 грамма", - сообщил Нургалиев. 

     
    Руководитель департамента также рассказал, что за оборот сильнодействующих веществ также будет предусмотрена ответственность. Это связано с тем, что некоторые лекарства при определенном применении вызывают измененное состояние сознания и могут быть использованы подростками для экспериментов со своим здоровьем. Соответствующий законопроект уже совместно разрабатывают МВД и сенаторы. 
     

    Крупную спецоперацию провели полицейские Нур-Султана

    18.10.2021, 15:32 93070
    Крупную спецоперацию провели полицейские Нур-Султана
    НУР-СУЛТАН. 18 ОКТЯБРЯ - Столичные полицейские задержали организаторов подпольных азартных игр, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
     

    Установлено, что в состав группы входили ранее судимые за совершение аналогичных преступлений. Оперативники установили четкую иерархию группы и распределение ролей преступников. Одни отвечали за подставных игроков и дилеров, другие за обеспечение меченых карт и подбора помещений, третьи за подбор потенциальных игроков и так называемых "жертв", - рассказал начальник управления криминальной полиции ДП Нур-Султана Дмитрий Демидов.


     
    Операцию по задержанию преступной группы с поличным полицейские провели в одном из заведений столицы с ограниченным доступом, где была организована очередная "игра".
     
    В ходе проведения обыска изъята крупная сумма денег и другие необходимые атрибуты для проведения азартных игр, в том числе специальные технические средства. 
     
    В настоящее время организаторы и участники задержаны и водворены в ИВС. Проводится расследование. 
     

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