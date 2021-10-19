В Алматы нетрезвый водитель сбил полицейского

АЛМАТЫ. 18 ОКТЯБРЯ - 17 октября в Алматы пьяный водитель сбил полицейского. С тяжелыми травмами сотрудник полиции госпитализирован, передает KAZAKHSTAN TODAY.
17 октября, около полуночи патрульный экипаж "Буран-227" при несении службы по обеспечению правопорядка на улице Кабанбай батыра заметил автомашину Hyundai, следовавшую по полосе встречного движения. На требование полицейских водитель иномарки не отреагировал и стал скрываться от них, пишет Polisia.kz.
По радиостанции патрульным нарядом была незамедлительно передана ориентировка на указанную автомашину и координаты ее передвижения. Полицейский, несший службу на экологическом посту в направлении города Талгар, попытался остановить правонарушителя. Тот, не останавливаясь, на полном ходу сбил инспектора. С переломами обеих ног, разрывом внутренних органов и закрытой черепно-мозговой травмой сотрудник полиции был госпитализирован", - рассказал начальник управления местной полицейской службы ДП города Алматы Манап Саттаров
59-летний водитель задержан. Установлено, что он управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье УК РК "Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством такому лицу или допуск к управлению транспортным средством такого лица".