В Карагандинской области мужчина отобрал у ребенка телефон

Фото: Polisia.kz
КАРАГАНДА. 12 НОЯБРЯ - В Карагандинской области 36-летний мужчина отобрал у 5-летнего ребенка сотовый телефон, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает Polisia.kz, 9 ноября в отдел полиции Каркаралинского района Карагандинской области поступило заявление от 32-летней жительницы одного из сел. Женщина сообщила, что зашла в магазин, при этом оставила 5-летнего сына с сумкой на улице. После этого к малышу подошел неизвестный мужчина, вытащил из сумки сотовый телефон и скрылся.
По "горячим следам" полицейские задержали 36-летнего мужчину. Подозреваемый дал признательные показания. Вещественное доказательство изъято. Возбуждено уголовное дело по статье 191 УК РК (Грабеж). Ведется расследование.
Ранее сообщалось, что вооруженный ножом грабитель отобрал у алматинца 10 млн тенге.