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В ВКО ликвидирована ОПГ, нанесшая ущерб государству еа сумму свыше 900 млн тенге

12.11.2021, 18:13 100738
В ВКО ликвидирована ОПГ, нанесшая ущерб государству еа сумму свыше 900 млн тенге
Фото: www.uralskweek.kz
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 12 НОЯБРЯ - В Восточно-Казахстанской области ликвидирована ОПГ. Сумма материального ущерба, причиненного государству, составила свыше 900 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает пресс-служба Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, ОПГ изготавливала ложные бухгалтерские документы от имени фиктивных фирм за вознаграждение в размере от 2 до 6% от общей суммы сделки.
 
По данным ведомства, члены ОПГ приговорены к 5 годам лишения свободы.
 
Агентством по финансовому мониторингу с начала 2020 года в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Стоп-обнал" выявлено 105 потенциальных групп, оказывающих услуги по выписке фиктивных счетов-фактур и криминальному обналичиванию денежных средств. На сегодняшний день в отношении членов групп возбуждено 490 досудебных расследований, в том числе 28 - по фактам создания организованной преступной группы.

 
 

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новости по теме

Воспитанники спортивного интерната Степногорска устроили дедовщину и записали побои на камеру

13.11.2021, 14:32 9586
СТЕПНОГОРСК. 13 НОЯБРЯ - Полиция Акмолинской области начала расследование дела о побоях и вымогательстве среди учащихся школы-интерната в Степногорске, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации полицейских инцидент произошел 21 октября текущего года. Из-за произошедшего ранее конфликта трое восьмиклассников избили двух учеников 7-го класса. Процесс истязательства подростки записали на телефон.
 

По факту нанесения телесных повреждений в Степногорской школе-интернете начато досудебное расследование по части 1 статьи 141 УК РК (Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей) и части 2 статьи 194 УК РК (Вымогательство)", - говорится в сообщении пресс-службы департамента полиции Акмолинской области.

 
Видео с фактами дедовщины в образовательном учреждении опубликованы в Сети.

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, ведётся следствие.

 

Житель ЗКО убил сельчанина во время пьяной ссоры

13.11.2021, 09:55 25597
УРАЛЬСК. 13 НОЯБРЯ - В поселке Серебряково Западно-Казахстанской области задержали подозреваемого в убийстве. Начато досудебное расследование, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает Polisia.kz, из-за возникшей ссоры во время совместного распития спиртного, 40-летний житель поселка Серебряково нанес своему 54-летнему односельчанину телесные повреждения и покинул место происшествия. 

Через день он зашел к односельчанину и, увидев того без сознания, вызвал скорую помощь. Но врачи уже не смогли ничего сделать и потерпевший скончался по пути в больницу.
 
В тот же день подозреваемый был задержан и водворен в ИВС, по данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 106 УК РК (Нанесение телесных повреждений, повлекших смерть).
 
 

Елжану Биртанову продлили домашний арест до 14 января

12.11.2021, 20:44 94798
Елжану Биртанову продлили домашний арест до 14 января
Фото: yvision.kz
НУР-СУЛТАН. 12 НОЯБРЯ - Следственный суд Нур-Султана продлил домашний арест экс-министру здравоохранения Елжану Биртанову, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Оснований для отмены меры пресечения суд не установил. Суд постановил ходатайство о продлении срока нахождения под домашним арестом удовлетворить. Срок нахождения под домашним арестом Биртанову Елжану Амантаевичу продлить до двух месяцев, до 14 января", - сказала судья Акмарал Исаева.

 
Адвокаты считают, что причин для содержания Биртанова под домашним арестом нет. Так как завершение расследования и процесс ознакомления с делом не служит основанием для продления меры пресечения. 
 
Напомним, Биртанова и вице-министра Олжаса Абишева обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями путем приемки и ввода в эксплуатацию нерабочей платформы информатизации Министерства здравоохранения. Платформа должна была объединить всю информацию о пациентах, лекарствах и медицинских изделиях для оперативного решения проблем в системе здравоохранения. На сегодня платформа не функционирует и не используется медучреждениями, что подтверждается собранными доказательствами. Стоимость невыполненных работ составляет 4,1 миллиона долларов, или 1,5 миллиарда тенге. 
 
Также Биртанов подозревается в злоупотреблении полномочиями при использовании в июне 2020 года воздушного судна санитарной авиации для личных целей. 
 

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