В ВКО ликвидирована ОПГ, нанесшая ущерб государству еа сумму свыше 900 млн тенге

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Как сообщает пресс-служба Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, ОПГ изготавливала ложные бухгалтерские документы от имени фиктивных фирм за вознаграждение в размере от 2 до 6% от общей суммы сделки.
По данным ведомства, члены ОПГ приговорены к 5 годам лишения свободы.
Агентством по финансовому мониторингу с начала 2020 года в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Стоп-обнал" выявлено 105 потенциальных групп, оказывающих услуги по выписке фиктивных счетов-фактур и криминальному обналичиванию денежных средств. На сегодняшний день в отношении членов групп возбуждено 490 досудебных расследований, в том числе 28 - по фактам создания организованной преступной группы.
Ранее сообщалось, что инвесткомпания в Павлодарской области оказалась финпирамидой.