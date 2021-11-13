Инвесткомпания в Павлодарской области оказалась финпирамидой

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Сотрудники компании привлекали средства граждан путем проведения тренингов по инвестициям. Участники тренингов перечисляли денежные средства сотруднику компании на его карточный счет в Kaspi Bank. В дальнейшем они получали доступ к странице, на которую зачислялись виртуальные деньги", - рассказали подробности в пресс-службе АФМ.
По информации ведомства, на эти средства приобретался инвестиционный пакет с обещанной прибылью в 1% от суммы вклада в день. Выводились деньги только через продажу пакетов новым вкладчикам либо приобретение новых инвестпакетов. Также за привлечение нового вкладчика выплачивалось вознаграждение в размере от 1% до 5% от вклада.
Проводится досудебное расследование.