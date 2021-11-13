Инвесткомпания в Павлодарской области оказалась финпирамидой

УРАЛЬСК. 13 НОЯБРЯ - В поселке Серебряково Западно-Казахстанской области задержали подозреваемого в убийстве. Начато досудебное расследование, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает Polisia.kz , из-за возникшей ссоры во время совместного распития спиртного, 40-летний житель поселка Серебряково нанес своему 54-летнему односельчанину телесные повреждения и покинул место происшествия.





Через день он зашел к односельчанину и, увидев того без сознания, вызвал скорую помощь. Но врачи уже не смогли ничего сделать и потерпевший скончался по пути в больницу.

В тот же день подозреваемый был задержан и водворен в ИВС, по данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 106 УК РК (Нанесение телесных повреждений, повлекших смерть).