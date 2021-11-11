Жительница Туркестанской области создала финансовую пирамиду в приложении WhatsApp

ТУРКЕСТАН. 10 НОЯБРЯ - В Туркестанской области пресечена деятельность финансовой пирамиды, организованной в 3 чатах в WhatsApp, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу, в территориальный департамент агентства по Туркестанской области обратились 25 человек с жалобой на финансовую пирамиду.

В ходе проверки было установлено, что жительница Туркестана создала чаты в мессенджере WhatsApp под названиями "Асыл Инвест", "Оборот 30%" и "30% за 3 дня" и с помощью рассылки привлекала денежные средства граждан в финпирамиду, отметили в пресс-службе.

Вкладчикам гарантировалось получение прибыли в размере 30% от суммы вклада. Деньги перечислялись на банковские счета организатора финпирамиды через приложение Kaspi.kz. На данный момент сумма ущерба обратившихся лиц составляет более 24 млн тенге", - сообщили в пресс-службе.

По данным АФМ РК, организаторы финансовых пирамид маскируют мошеннические схемы различными способами.

Это могут быть услуги по покупке/продаже ювелирных украшений, туристических путевок, ценных бумаг, а также такие новые способы, как реализация криптовалют и биткоинов. Также имеют место факты создания финансовых пирамид посредством чатов и рассылки в мессенджерах", - предупреждает граждан Агентство по финмониторингу.

Агентство призывает граждан воздержаться от участия в сомнительных проектах с баснословной прибылью за короткий промежуток времени.

Если вы столкнулись с финансовой пирамидой или в подобную пирамиду вовлечены ваши знакомые или близкие, просим обратиться в Агентство либо в территориальные органы финмониторинга", - отметили в пресс-службе агентства.