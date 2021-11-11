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Жительница Туркестанской области создала финансовую пирамиду в приложении WhatsApp

10.11.2021, 17:16 40366
ТУРКЕСТАН. 10 НОЯБРЯ - В Туркестанской области пресечена деятельность финансовой пирамиды, организованной в 3 чатах в WhatsApp, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу, в территориальный департамент агентства по Туркестанской области обратились 25 человек с жалобой на финансовую пирамиду.
 
В ходе проверки было установлено, что жительница Туркестана создала чаты в мессенджере WhatsApp под названиями "Асыл Инвест", "Оборот 30%" и "30% за 3 дня" и с помощью рассылки привлекала денежные средства граждан в финпирамиду, отметили в пресс-службе.
 

Вкладчикам гарантировалось получение прибыли в размере 30% от суммы вклада. Деньги перечислялись на банковские счета организатора финпирамиды через приложение Kaspi.kz. На данный момент сумма ущерба обратившихся лиц составляет более 24 млн тенге", - сообщили в пресс-службе.

 
По данным АФМ РК, организаторы финансовых пирамид маскируют мошеннические схемы различными способами.
 

Это могут быть услуги по покупке/продаже ювелирных украшений, туристических путевок, ценных бумаг, а также такие новые способы, как реализация криптовалют и биткоинов. Также имеют место факты создания финансовых пирамид посредством чатов и рассылки в мессенджерах", - предупреждает граждан Агентство по финмониторингу.

 
Агентство призывает граждан воздержаться от участия в сомнительных проектах с баснословной прибылью за короткий промежуток времени.
 

Если вы столкнулись с финансовой пирамидой или в подобную пирамиду вовлечены ваши знакомые или близкие, просим обратиться в Агентство либо в территориальные органы финмониторинга", - отметили в пресс-службе агентства.

 
 
Напомним, что дело в отношении организаторов финансовой пирамиды "Индиго 24" - "Evolution Corporation" направили в суд в Туркестанской области.
 
 

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Открыты Call-центры МВД по вопросам эксплуатации авто с российскими номерами

11.11.2021, 11:10 28108
Открыты Call-центры МВД по вопросам эксплуатации авто с российскими номерами
НУР-СУЛТАН. 11 НОЯБРЯ - Министерство внутренних дел открыло call-центры по вопросам эксплуатации автомобилей с иностранной регистрацией во всех регионах страны, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ведомстве сообщили, что в связи с актуальностью вопросов об эксплуатации и регистрации транспортных средств, ввезенных из Российской Федерации, а также о способах проверки по учетным данным МВД регистрации своего автомобиля в РФ, для удобства граждан сформированы контактные телефоны, по которым водители могут обращаться в полицию для получения интересующей их информации.
 
Телефоны call-центров принимают звонки с 9.00 до 23.00.
 

В селе Костанайской области введен карантин из-за вспышки сибирской язвы

11.11.2021, 10:47 39070
В селе Костанайской области введен карантин из-за вспышки сибирской язвы
Фото: pkzsk.info
КОСТАНАЙ. 11 НОЯБРЯ - В селе Жалтырколь Костанайской области введен карантин из-за вспышки сибирской язвы среди крупного рогатого скота, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Установить карантин на территории товарищества с ограниченной ответственностью "Баталинское", село Жалтырколь Архангельского сельского округа Денисовского района Костанайской области, в связи с возникновением болезни сибирская язва крупного рогатого скота", - приводит постановление акима региона издание newtimes.kz.


Отметим, это не первый случай вспышки опасного заболевания в Денисовском районе Костанайской области. Так, в июле текущего года в этом же районе произошел падеж скота из-за сибирской язвы.

Ранее сообщалось, что в Северном Казахстане работник ТОО, принимавший участие в разделке мяса, заразился сибирской язвой.
 

В Казахстане упрощен процесс получения услуг по назначению выплаты при утрате трудоспособности и пособия по инвалидности

11.11.2021, 09:53 47899
НУР-СУЛТАН. 11 НОЯБРЯ - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан упростило получение проактивных услуг "Назначение социальной выплаты на случай утраты трудоспособности" и "Назначение государственного социального пособия по инвалидности". Чтобы подтвердить оказание этих услуг, теперь достаточно одного SMS-сообщения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как рассказали в Минтруда РК, ранее процесс получения вышеуказанных услуг включал в себя два SMS-сообщения: согласие на оказание госуслуги в проактивном формате и отправку 20-значного IBAN номера банковского счета, на который пользователь желал получить выплату или пособие. 
 

Теперь подтверждение выбора банка обслуживания будет являться автоматическим согласием на оказание госуслуги", - пояснили в пресс-службе МТСЗН.

 
В ведомстве также напомнили, что в текущем году в рамках реинжиниринга государственных услуг в новом измененном формате были запущены следующие проактивные услуги: "Назначение социальной выплаты на случай потери работы", "Назначение пособия многодетной семье", "Назначение социальной выплаты на случай потери кормильца" и "Назначение государственного социального пособия по потере кормильца".
 

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