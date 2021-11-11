Жительница Туркестанской области создала финансовую пирамиду в приложении WhatsApp

ТУРКЕСТАН. 10 НОЯБРЯ - В Туркестанской области пресечена деятельность финансовой пирамиды, организованной в 3 чатах в WhatsApp, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу, в территориальный департамент агентства по Туркестанской области обратились 25 человек с жалобой на финансовую пирамиду.
В ходе проверки было установлено, что жительница Туркестана создала чаты в мессенджере WhatsApp под названиями "Асыл Инвест", "Оборот 30%" и "30% за 3 дня" и с помощью рассылки привлекала денежные средства граждан в финпирамиду, отметили в пресс-службе.
Вкладчикам гарантировалось получение прибыли в размере 30% от суммы вклада. Деньги перечислялись на банковские счета организатора финпирамиды через приложение Kaspi.kz. На данный момент сумма ущерба обратившихся лиц составляет более 24 млн тенге", - сообщили в пресс-службе.
По данным АФМ РК, организаторы финансовых пирамид маскируют мошеннические схемы различными способами.
Это могут быть услуги по покупке/продаже ювелирных украшений, туристических путевок, ценных бумаг, а также такие новые способы, как реализация криптовалют и биткоинов. Также имеют место факты создания финансовых пирамид посредством чатов и рассылки в мессенджерах", - предупреждает граждан Агентство по финмониторингу.
Агентство призывает граждан воздержаться от участия в сомнительных проектах с баснословной прибылью за короткий промежуток времени.
Если вы столкнулись с финансовой пирамидой или в подобную пирамиду вовлечены ваши знакомые или близкие, просим обратиться в Агентство либо в территориальные органы финмониторинга", - отметили в пресс-службе агентства.
Как сообщалось ранее, глава государства заявил о необходимости принятия комплексных превентивных мер, призванных предотвратить вовлечение граждан в финансовые пирамиды.
Напомним, что дело в отношении организаторов финансовой пирамиды "Индиго 24" - "Evolution Corporation" направили в суд в Туркестанской области.
Также напомним, что Министерство внутренних дел РК передало в суд дело крупнейшей за историю независимости республики Казахстан финансовой пирамиды Questra World.