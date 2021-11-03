Токаев поручил принять меры против вовлечения граждан в финансовые пирамиды

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НУР-СУЛТАН. 2 НОЯБРЯ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает пресс-служба Акорды, Жанат Элиманов доложил главе государства о ходе реализации его поручения по ликвидации финансовых пирамид. С начала года АФМ пресечена деятельность 15 финансовых пирамид, обеспечено возмещение потерпевшим 2,3 млрд тенге.
Президент поручил активизировать работу по данному направлению во взаимодействии с правоохранительными и другими заинтересованными органами. Глава государства заявил о необходимости принятия комплексных превентивных мер, призванных предотвратить вовлечение граждан в финансовые пирамиды", - говорится в сообщении пресс-службы.
Кроме того, президенту было доложено о подготовке Казахстана ко Второму раунду взаимной оценки на предмет соответствия международным стандартам ФАТФ. Председатель агентства сообщил о результатах проведенной Национальной оценки рисков и о ходе рассмотрения парламентом законопроекта, который позволит имплементировать в национальное законодательство ряд ключевых рекомендаций ФАТФ.
Токаев положительно оценил проводимую работу по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. В частности, принятые меры позволили улучшить позиции Казахстана в мировом рейтинге по индексу противодействия отмыванию доходов Basel AML Index.
Главе государства также была предоставлена информация о состоянии борьбы с теневой экономикой в стране. Начато 490 досудебных расследований, в том числе 28 - по фактам создания ОПГ, в отношении лиц, осуществляющих выписку фиктивных счет-фактур и криминальное обналичивание.
Как сообщалось ранее, более 400 человек стали жертвами финансовых пирамид "Лидер", "Алтын Тумар" и "Великое Будущее" в Западно-Казахстанской области.
Напомним также, что дело в отношении организаторов финансовой пирамиды Questra World, созданной на территории Казахстана гражданами Испании, Кабо-Верде и России, передали в суд. Сумма причиненного материального ущерба превысила 1 млрд тенге.