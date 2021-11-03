Организаторы финпирамиды в Уральске обманули вкладчиков на 63 млн тенге

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УРАЛЬСК. 2 НОЯБРЯ - Более 400 человек стали жертвами финансовых пирамид "Лидер", "Алтын Тумар" и "Великое Будущее" в Западно-Казахстанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Сотрудники территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Западно-Казахстанской области пресекли деятельность двух организаторов финпирамид.
Две жительницы Уральска организовали финансовые пирамиды "Лидер", "Алтын Тумар" и "Великое Будущее", в которые привлекали средства граждан. Организаторы финпирамид создали чат в WhatsApp и предлагали вложить деньги взамен на получение вознаграждения, превышающего 100% от вложенных средств, в течение семи дней", - сообщает пресс-служба АФМ.
По информации ведомства, деньги принимались как наличными, так и на карту Kaspi Gold. Следствием установлено, что прибыль одним вкладчикам выдавалась за счет поступления взносов других вкладчиков. Организаторы не осуществляли предпринимательскую деятельность.
Всего в финансовые пирамиды привлечены средства 435 вкладчиков на общую сумму свыше 63 млн тенге", - поделились в пресс-службе.
Организаторы приговорены к пяти годам лишения свободы.
Напомним, Министерство внутренних дел РК передало в суд дело крупнейшей за историю независимости республики Казахстан финансовой пирамиды Questra World.