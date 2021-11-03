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Дело о финансовой пирамиде "Индиго 24" передано в суд

02.11.2021, 14:45 135001
ТУРКЕСТАН. 2 НОЯБРЯ - Дело в отношении организаторов финансовой пирамиды "Индиго 24" - "Evolution Corpration" направили в суд в Туркестанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Уголовное дело содержит 950 томов, сообщает Polisia.kz
 
Напомним, что с лета 2020 года в органы внутренних дел начали поступать заявления от граждан, которые стали жертвами финансовой пирамиды "Индиго 24". 
 

В основном это жители Туркестанской, Мангистауской областей и городов Шымкента и Нур-Султана. Количество потерпевших составило свыше 2000 граждан. Данные заявления граждан регистрировались в ЕРДР по статьям 190 (Мошенничество) и 217 (Создание и руководство финансовой пирамидой) УК РК. По подозрению в причастности к созданию финансовой пирамиды и руководству ею, а также активному участию в ней полицейские установили 25 человек. Это жители трех мегаполисов: Алматы, Нур-Султана, Шымкента - и Туркестанской области. Еще один объявлен в розыск", - говорится в сообщении. 

 
У подозреваемых изъяли компьютерную технику, движимое и недвижимое имущество. Учитывая масштабность совершенного преступления, приказом министра внутренних дел Ерлана Тургымбаева на базе ДП Туркестанской области создали группу в количестве 30 следователей из пяти регионов страны. Возглавила группу одна из опытнейших следователей Туркестанской области Алтынай Жолымбекова. Она единственная женщина в составе следственной группы.
 
В расследовании принимали участие и семь спецпрокуроров. Вовлекли в работу следственной группы и оперативных сотрудников, экспертов и переводчиков. Досудебное расследование длилось больше года. Полицейские и прокуроры в течение этого времени провели колоссальный объем работы по сбору доказательств вины подозреваемых лиц, в том числе назначили 15 видов экспертиз.
 
Следственной группой установлено, что в период с февраля 2018 по август 2020 года, обещая вкладчикам в течение полугода гарантированную стопроцентную прибыль, преступная группа выманила у доверчивых граждан более 3 млрд тенге. Присвоенные деньги перераспределяли между собой. 
 
В ходе досудебного расследования следователям удалось доказать, что преступная группа имела организованный характер, роли каждого участника были четко распределены. В результате многотомное уголовное дело с обвинительным актом полицейские и прокуроры направили в суд. Подозреваемым предъявлено обвинение по трем статьям УК РК: 190 (Мошенничество), 217 (Создание и руководство финансовой пирамидой) и 262 (Создание и руководство организованной преступной группировкой).
 
 

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Более 100 сельчан обманул сотрудник банка и его сообщница в Туркестанской области

03.11.2021, 15:53 4375
ТУРКЕСТАН. 3 НОЯБРЯ - В Туркестанской области сотрудник банка и его сообщница оформили более 100 кредитов на сельчан, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Туркестанской области, к ним обратилась местная жительница. Женщина заявила, что неизвестный оформил на ее имя кредит на сумму 3,5 миллионов тенге, получив сообщение от банка, она сразу же обратилась в полицию. 
 

Подозреваемых в мошенничестве в особо крупном размере задержали в Сайрамском районе. Данный факт полицейские зарегистрировали по статье 190 УК РК (мошенничество)".

 
Ранее сообщалось, что казахстанцев предупреждают о новом виде мошенничества в Сети.
 

Тургумбаев прокомментировал дело об изнасиловании школьницы 17 мужчинами

03.11.2021, 14:36 6238
НУР-СУЛТАН. 3 НОЯБРЯ - Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев высказался о деле об изнасиловании школьницы из Сарыагаша семнадцатью мужчинами, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Вы уверены, что ее изнасиловали 17 мужчин? Девушка пропала, ее сутки не было. В ходе проведения оперативных мероприятий она была найдена и возвращена матери. Жалоб и заявлений в тот день не было. Через сутки поступила жалоба. Потом мать девушки отказалась от заявления, нотариально заверив. Только после нескольких дней в соцсетях появляется заявление о том, что изнасиловали 17 мужчин", - сказал Тургумбаев.

 
Он добавил, что в отношении потерпевшей проводится ряд медицинских экспертиз, по результатам которых будет принято решение.
 
Ранее в ряде СМИ появилась информация, что жительница Туркестанской области заявила об изнасиловали ее дочери 17 мужчинами в июне этого года.
 

Жителя Нур-Султана задержали при попытке сбыть фальшивые доллары

03.11.2021, 10:44 19360
Жителя Нур-Султана задержали при попытке сбыть фальшивые доллары
НУР-СУЛТАН. 3 НОЯБРЯ - Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) сообщило о пресечении факта сбыта фальшивых долларов в столице, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

28 октября сотрудниками территориального департамента Агентства по городу Нур-Султану задержан житель столицы при попытке сбыта фальшивых долларов. Следствием установлено, что злоумышленник неоднократно делал ставки на спортивные игры поддельными купюрами номиналом 50 долларов США. Также задержаны два его сообщника, в доме которых было обнаружено 7,6 тыс. фальшивых долларов", - сообщили в пресс-службе АФМ.

 
По данному факту начато досудебное расследование. Задержанные будут находиться под стражей два месяца. 
 
АФМ призывает при обнаружении фальшивых банкнот незамедлительно сообщать по телефону доверия (+7 7172 708 478) и напоминает, что обнаружение фальшивых денежных средств не является преступлением, однако за сбыт такой банкноты предусмотрена уголовная ответственность.

Напомним, ранее Агентство по финансовому мониторингу РК выявило 29 подпольных цехов по изготовлению фальшивых денег.

 
 

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