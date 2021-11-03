Дело о финансовой пирамиде "Индиго 24" передано в суд

ТУРКЕСТАН. 2 НОЯБРЯ - Дело в отношении организаторов финансовой пирамиды "Индиго 24" - "Evolution Corpration" направили в суд в Туркестанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Уголовное дело содержит 950 томов, сообщает Polisia.kz

Напомним, что с лета 2020 года в органы внутренних дел начали поступать заявления от граждан, которые стали жертвами финансовой пирамиды "Индиго 24".

В основном это жители Туркестанской, Мангистауской областей и городов Шымкента и Нур-Султана. Количество потерпевших составило свыше 2000 граждан. Данные заявления граждан регистрировались в ЕРДР по статьям 190 (Мошенничество) и 217 (Создание и руководство финансовой пирамидой) УК РК. По подозрению в причастности к созданию финансовой пирамиды и руководству ею, а также активному участию в ней полицейские установили 25 человек. Это жители трех мегаполисов: Алматы, Нур-Султана, Шымкента - и Туркестанской области. Еще один объявлен в розыск", - говорится в сообщении.

У подозреваемых изъяли компьютерную технику, движимое и недвижимое имущество. Учитывая масштабность совершенного преступления, приказом министра внутренних дел Ерлана Тургымбаева на базе ДП Туркестанской области создали группу в количестве 30 следователей из пяти регионов страны. Возглавила группу одна из опытнейших следователей Туркестанской области Алтынай Жолымбекова. Она единственная женщина в составе следственной группы.

В расследовании принимали участие и семь спецпрокуроров. Вовлекли в работу следственной группы и оперативных сотрудников, экспертов и переводчиков. Досудебное расследование длилось больше года. Полицейские и прокуроры в течение этого времени провели колоссальный объем работы по сбору доказательств вины подозреваемых лиц, в том числе назначили 15 видов экспертиз.

Следственной группой установлено, что в период с февраля 2018 по август 2020 года, обещая вкладчикам в течение полугода гарантированную стопроцентную прибыль, преступная группа выманила у доверчивых граждан более 3 млрд тенге. Присвоенные деньги перераспределяли между собой.

В ходе досудебного расследования следователям удалось доказать, что преступная группа имела организованный характер, роли каждого участника были четко распределены. В результате многотомное уголовное дело с обвинительным актом полицейские и прокуроры направили в суд. Подозреваемым предъявлено обвинение по трем статьям УК РК: 190 (Мошенничество), 217 (Создание и руководство финансовой пирамидой) и 262 (Создание и руководство организованной преступной группировкой).