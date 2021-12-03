Госсубсидии, выделенные на приобретение племенного скота, похитили в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. 2 ДЕКАБРЯ - Агентством по финансовому мониторингу пресечен факт хищения госсубсидий в Туркестанской области, выделенных на приобретение племенного скота, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Сотрудниками территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Туркестанской области в рамках ОПМ "Казына" пресечен факт хищения средств, выделенных по государственной программе "Сыбага".
Е. Кузенбаев и Р. Пайсханов от имени ТОО "Балабоген-7" получили кредитные средства от АО "Аграрная кредитная корпорация" на приобретение племенного скота на сумму 380 миллионов тенге", - сообщили в пресс-службе АФМ.
По данным ведомства, корпорации были предоставлены ложные документы о переводе этих средств на счет ООО "Меркит" на закуп крупного рогатого скота в России.
В дальнейшем для покрытия части кредитного договора были получены государственные субсидии от областного Управления сельского хозяйства на сумму свыше 131 миллионов тенге", - отмечают в агентстве.
При этом, отметили в в ведомстве, 585 голов КРС фактически не были приобретены, в базу данных учета животных внесены фиктивные сведения.
Р. Пайсханов приговорен к шести годам лишения свободы, Е. Кузенбаев - к пяти годам", - добавили в пресс-службе.