АКТОБЕ. 6 ДЕКАБРЯ - В Актобе бывшего полицейского осудили за вымогательство на 7 лет лишения свободы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации газеты " Диапазон ", опер отдела полиции №3 с двумя товарищами, обманным путем завлек актюбинца на автозаправку, а позже в загородный дом. Там его удерживали несколько суток, требовали деньги и автомобиль Audi. Его освободили только после того, как он написал генеральную доверенность на машину на имя отца одного из вымогателей, лишился 500 тысяч тенге и еще части сбережений с банковской карточки. Получается, что преступники нанесли ему ущерб в 9 с лишним миллионов тенге.

Сам потерпевший после истории с вымогательством стал подозреваемым, а позже обвиняемым по делу о финансовой пирамиде "Выгодный заём". В ходе судебных разбирательств подозреваемый в вымогательстве, теперь уже бывший полицейский утверждал, что его не так поняли, что на самом деле это было самоуправство. С его слов, он вложил в финансовую пирамиду "Выгодный заём" больше миллиона тенге, вклад оформил на имя другого человека, так как был сотрудником". А когда фирма обанкротилась, решил найти сотрудников товарищества и забрать свои деньги. Так он с двумя подельниками и вышел на потерпевшего", - пишет издание.

Подсудимый настаивал, что морально не давил, не угрожал потерпевшему. Однако суд в его слова о самоуправстве не поверил, так как ни он сам, ни двое его подельников потерпевшими по делу о финансовых пирамидах не проходили, на их имя счетов в ТОО "Выгодный заём" не было.

В итоге бывший опер за вымогательство получил 7 лет лишения свободы, два его подельника получили 6 и 5 лет заключения соответственно. Им также предъявляли обвинение по статье "Незаконное лишение свободы", но потерпевший простил их и дело прекратили.

Сам потерпевший сейчас стал подсудимым по делу о финансовых пирамидах "Гарант 24 Ломбард", "Выгодный заём" и прочее. На скамье подсудимых 48 человек, суд начался еще летом этого года и скорее всего завершится не скоро.