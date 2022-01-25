Череп и шкуру снежного барса пытались ввезти в Казахстан

Фото: Погранслужба ГКНБ КР
БИШКЕК. 24 ЯНВАРЯ - Кыргызстанские пограничники предотвратили попытку провоза шкуры и черепа снежного барса в Казахстан. Об этом рассказали в пресс-службе Центральноазиатской программы Всемирного фонда дикой природы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В Кыргызстане на приграничном участке в селе Чалдыбар Чуйской области был замечен нарушитель с мешком. Неизвестный направлялся к кыргызско-казахстанской границе.
Сотрудник оповестил о нарушителе и попытался его догнать. Однако мужчина бросил мешок неподалеку от линии границы и скрылся. Вскоре на место действия прибыли пограничники и обнаружили в мешке дериваты (части) краснокнижного животного", - говорится в сообщении Центральноазиатской программы WWF.
Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Шкуру и череп снежного барса передали сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.
Надо сказать, в последние годы случаи целенаправленной добычи редкого хищника уменьшились. Однако, как мы видим, это продолжает происходить, и данный факт говорит о том, что животное остается уязвимым, а охота на него продолжается", - сказал эксперт по биоразнообразию Центральноазиатской программы WWF Азат Аламанов.
Он рассказал, что снежный барс обитает как в Казахстане, так и в Кыргызстане, и возможно, между этими странами существует определенный целевой маршрут по сбыту.
На сегодняшний день, как показывает статистика, случаи систематического браконьерства и незаконной охоты стали на порядок меньше, чем это было несколько лет назад. Так или иначе охрана и изучение краснокнижного зверя активно ведутся как со стороны государства, так и со стороны международных организаций", - рассказал специалист.
По информации Центральноазиатской программы WWF, Казахстан является одним из самых северных ареалов обитания этого животного. В данный момент на территории страны численность популяции снежного барса составляет всего 130-140 особей, в мире в целом их насчитывается около четырех тысяч. В Кыргызстане осталось около 300 особей редкого вида.
Напомним, ученые Казахстана при поддержке ООН готовятся применить метод искусственного оплодотворения для увеличения популяции снежного барса.