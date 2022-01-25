Череп и шкуру снежного барса пытались ввезти в Казахстан

КЫЗЫЛОРДА. 24 ЯНВАРЯ - 5 января в ходе массовых беспорядков из ломбарда в Кызылорде были похищены золотые изделия на общую сумму 300 миллионов тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данному факту в Едином реестре досудебных расследований зарегистрировано уголовное дело согласно пункту 3 части 4 статьи 188 Уголовного кодекса РК (Кража, совершенная в особо крупном размере), сообщает Polisia.kz

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в качестве подозреваемых задержаны двое жителей Кызылорды. Они водворены в изолятор временного содержания. В настоящее время ведутся следственные действия.