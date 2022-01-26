Мародеры, укравшие из областного акимата бытовую технику, задержаны в Талдыкоргане

ТАЛДЫКОРГАН. 25 ЯНВАРЯ - В Талдыкоргане задержаны трое подозреваемых в ограблении акимата Алматинской области во время массовых беспорядков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий были установлены и задержаны три жителя Талдыкоргана 41 года, 37 и 24 лет.
По информации пресс-службы департамента полиции Алматинской области, в период с 5 по 7 января они проникли в здание областного акимата и похитили оттуда бытовую технику.
Ими похищены два холодильника, два кондиционера, мультиварка, офисное кресло, водяной насос и т. д.", - уточнил начальник УПЭ ДП Алматинской области Руслан Найзабасов.
В отношении подозреваемых начато досудебное производство по статье 188 УК РК (Кража).
В настоящее время указанные лица дали признательные показания и водворены в изолятор временного содержания. Иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия", - добавил Найзабасов.