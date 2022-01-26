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Мародеры, укравшие из областного акимата бытовую технику, задержаны в Талдыкоргане

25.01.2022, 11:02 28876
ТАЛДЫКОРГАН. 25 ЯНВАРЯ - В Талдыкоргане задержаны трое подозреваемых в ограблении акимата Алматинской области во время массовых беспорядков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий были установлены и задержаны три жителя Талдыкоргана 41 года, 37 и 24 лет.
 
По информации пресс-службы департамента полиции Алматинской области, в период с 5 по 7 января они проникли в здание областного акимата и похитили оттуда бытовую технику.

Ими похищены два холодильника, два кондиционера, мультиварка, офисное кресло, водяной насос и т. д.", - уточнил начальник УПЭ ДП Алматинской области Руслан Найзабасов.

 
В отношении подозреваемых начато досудебное производство по статье 188 УК РК (Кража). 
 

В настоящее время указанные лица дали признательные показания и водворены в изолятор временного содержания. Иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия", - добавил Найзабасов.



 

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В Актау вынесли приговор по делу о финансовой пирамиде

26.01.2022, 10:04 71
АКТАУ. 26 ЯНВАРЯ - В Актау осудили организатора финансовой пирамиды и нотариуса, которая оформляла мошеннические сделки. Подельники меньше чем за год обманули вкладчиков на 3 миллиарда тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В суд подали сразу 642 человека. Подсудимые должны потерпевшим разные суммы: одним десятки тысяч, другим миллионы. Лишь около 30 пострадавших смогли вернуть свои машины до того, как мошенники их продали, сообщает телеканал КТК
 
Обвиняемым назначено наказание в виде лишения свободы на 6,5 лет. Суд учел наличие у обоих несовершеннолетних детей. Причем организатор воспитывает ребенка один. А у его подельницы-нотариуса трое детей. 
 
Третий и самый главный фигурант уголовного дела - создатель финансовой пирамиды - до сих пор в международном розыске. В отношении него возбуждено отдельное дело. 
 
Осужденных обязали выплатить ущерб всем вкладчикам. 
 

ТОО "Капитал плюс" именно были, существовал на территории Мангистауской области с ноября месяца 19-го года по февраль 20-го года. До этого данная компания называлась "Выгодный заем". Была пирамида: самое главное - найти клиентов, показать, что производятся выплаты, заинтересовать лица. И, как "сарафанное" радио, они начали рассказывать друг другу, что я плачу, я вложил, у меня получилось - и у вас тоже получится", - сказала судья Аида Булакбаева.

 

В Кызылорде у участников беспорядков изъят автомат и гранатомет

26.01.2022, 09:02 2421
В Кызылорде у участников беспорядков изъят автомат и гранатомет
Фото: Антитеррористический центр РК
КЫЗЫЛОРДА. 26 ЯНВАРЯ - Сотрудниками департамента КНБ по Кызылординской области в ходе проведения мероприятий по поиску лиц, принимавших участие в массовых беспорядках и нападениях на представителей силовых структур РК в Кызылорде, задержаны двое граждан РК 1982 и 1989 годов рождения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в Антитеррористическом центре РК, подозреваемые были задержаны 19 и 21 января текущего года. Установлена их причастность к беспорядкам и нападению на военнослужащих Национальной гвардии РК.
 

При проведении обыска изъят автомат Калашникова - АК-74М, магазин с 10 патронами, а также подствольный гранатомет к нему. В отношении задержанных начато досудебное разбирательство, собранные материалы и вещественные доказательства приобщены к уголовному делу. В настоящее время мероприятия по поиску лиц, причастных к январским событиям, и средств вооружения продолжаются", - сообщили в центре.

 

 

В Караганде задержаны участники дерзкого разбойного нападения на дом бизнесмена

25.01.2022, 19:10 20426
В Караганде задержаны участники дерзкого разбойного нападения на дом бизнесмена
Фото: Polisia.kz
КАРАГАНДА. 25 ЯНВАРЯ - 22 января в 14.45 в Центр оперативного управления УП Караганды поступило сообщение: в частном секторе произошло разбойное нападение, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Двое неизвестных в медицинских масках под предлогом доставки посылки проникли во двор дома, принадлежащего 46-летнему предпринимателю, сообщает Polisia.kz
 
По словам потерпевшего, налетчики, выстрелив два раза в воздух из пистолета, потребовали выдать ценности. При этом владелец дома оказал сопротивление и получил ножевые ранения различной тяжести. Потерпевший госпитализирован. 
 
Злоумышленники скрылись, похитив золотые украшения на общую сумму 2 340 000 тенге. 
 
По данному факту в полиции возбудили уголовное дело по статье 192 УК РК "Разбой". 
 

В ходе проведенных оперативных мероприятий полицейские задержали троих подозреваемых в возрасте от 25 до 40 лет. Один из них является работником предприятия, принадлежащего бизнесену. Он предоставил подельникам информацию о потерпевшем, и во время совершения преступления находился на улице в автомобиле. Во время обыска по местам проживания подозреваемых полицейские обнаружили и изъяли вещественные доказательства - пистолет, часть золотых изделий", - сообщил заместитель начальника ДП Карагандинской области Абиль Абильдин. 

 
Злоумышленники помещены в изолятор временного содержания. Ведется расследование.

 

Полиция Алматы расследует 1481 уголовное дело по январским беспорядкам

25.01.2022, 09:47 28896
Полиция Алматы расследует 1481 уголовное дело по январским беспорядкам
Фото: polisia.kz
АЛМАТЫ. 25 ЯНВАРЯ - Департаментом полиции Алматы и его региональными подразделениями зарегистрировано 1481 уголовное дело, связанное с январскими событиями, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По фактам краж чужого имущества зарегистрировано 1213 уголовных дел; умышленного уничтожения чужого имущества - 46; по незаконному хранению оружия и боеприпасов - 41", - рассказал заместитель начальника ДП Алматы Рустам Абдрахманов.

 
По подозрению в данных преступлениях задержаны 236 человек. Из них 214 помещены под стражу с санкции суда. Трое находятся под подпиской о невыезде.
 

Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями из незаконного оборота нами изъято 144 единицы огнестрельного оружия и более 8 тысяч боеприпасов. В период протестных акций преступными элементами совершены нападения на 1602 объекта, расположенных на территории города Алматы, с повреждением имущества. В настоящее время следственными подразделениями ДП из общего числа поврежденных объектов осмотром охвачены 97%", - проинформировал замначальника ДП, добавив, что работа в этом направлении находится на стадии завершения.

 
Хронология январской трагедии в Казахстане.
 

В Кызылорде задержали мародеров, похитивших из ломбарда золотые изделия на 300 млн тенге

24.01.2022, 20:49 40221
Фото: Polisia.kz
КЫЗЫЛОРДА. 24 ЯНВАРЯ - 5 января в ходе массовых беспорядков из ломбарда в Кызылорде были похищены золотые изделия на общую сумму 300 миллионов тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данному факту в Едином реестре досудебных расследований зарегистрировано уголовное дело согласно пункту 3 части 4 статьи 188 Уголовного кодекса РК (Кража, совершенная в особо крупном размере), сообщает Polisia.kz
 
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в качестве подозреваемых задержаны двое жителей Кызылорды. Они водворены в изолятор временного содержания. В настоящее время ведутся следственные действия.
 

В Актобе полицейские задержали сбежавшего подозреваемого в убийстве

24.01.2022, 20:06 43101
В Актобе полицейские задержали сбежавшего подозреваемого в убийстве
Фото: diapazon.kz
АКТОБЕ. 24 ЯНВАРЯ -23 января примерно в 7.45 из БСМП сбежал следственно-арестованный подозреваемый в покушении на убийство своей гражданской супруги гражданин М.Ж. Айткалиев, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На поиски и поимку сбежавшего были ориентированы комплексные силы полиции, сообщает "Диапазон".
 
Полицейские осматривали притоны, заброшенные и строящиеся объекты. Также просматривали записи с камер видеонаблюдения для определения маршрута движения.
 
Разыскиваемого задержали в подвале одного из 5-этажных домов.
 
Мужчину доставили в департамент полиции Актюбинской области для передачи сотрудникам ДУИС.
 

В Алматы обнаружили схрон с похищенным оружием и боеприпасами

24.01.2022, 19:13 42031
В Алматы обнаружили схрон с похищенным оружием и боеприпасами
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 24 ЯНВАРЯ - Тайник был сооружен под полом частного дома в микрорайоне Шанырак. В нем четверо участников массовых беспордков хранили похищенные оружие и боеприпасы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В частности, в ходе обыска обнаружено два цинка с боевыми патронами, 12 гранат РГД и Ф-1, 2 магазина от АК-47, с патронами, бронежилеты, щиты, каски, снаряд от РПГ, гладкоствольные ружья, девять винтовок и другое, сообщает Polisia.kz
 
Вещественные доказательства изъяты следственно-оперативной группой в процессуальном порядке. Уголовное дело зарегистрировано по статье 188 части 3 УК РК и статье 291 части 1 УК РК. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.
 
По словам заместителя начальника департамента полиции Алматы Берика Абильбекова, задержанные проживали вместе в съемном доме, где обнаружен арсенал. Их возраст - 27, 35, 39 лет.
 
 

Полицейские Тараза обнаружили в канаве бронежилеты и огнестрельное оружие

24.01.2022, 16:54 44231
Полицейские Тараза обнаружили в канаве бронежилеты и огнестрельное оружие
Фото: instagram/zhambyl_police
ТАРАЗ. 24 ЯНВАРЯ - Полицейские Тараза в ходе рейдовых мероприятий обнаружили в одной из городских канав бронежилеты и огнестрельное оружие, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

23 января текущего года сотрудниками полиции в одной из канав города были обнаружены упакованные в мешки спецсредства и огнестрельное оружие марки "Эскорт" с плоским отверстием", - сообщает департамент полиции Жамбылской области. 

 
Назначена специальная судебно-баллистическая экспертиза. Проводится досудебное расследование. 

 
В ведомстве напомнили, что на территории Тараза продолжается республиканское оперативно-профилактическое мероприятие "Правопорядок". 
 
Граждане, сообщившие о найденном оружии, боеприпасах и спецсредствах или добровольно сдавшие их в полицию, к уголовной и административной ответственности привлекаться не будут. Им гарантируется анонимность. 
 
Напомним, 22 января полицейские Тараза за день изъяли более 50 единиц оружия. 
 
Ранее в Жамбылской области близ села Костобе, полицейские обнаружили тайник с оружием. В нем находилось восемь автоматов, 17 магазинов к нему, ручной гранатомет, газо-травматическое ружье 12 калибра, винчестер и штык-нож. 
 
Еще один оружейный схрон был найден 17 января в двух километрах от казахстанско-кыргызской границы. В тайнике находилось четыре пистолета и шесть единиц нарезного и гладкоствольного оружия. 
 

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