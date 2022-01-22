В Талдыкоргане задержали мародеров, участвовавших в разграблении областного акимата

ТАЛДЫКОРГАН. 21 ЯНВАРЯ - В Талдыкоргане установили и задержали братьев 24 и 28 лет, подозреваемых в краже имущества при разграблении областного акимата во время массовых беспорядков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Задержанные сознались в содеянном, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.
При обысках по месту проживания задержанных обнаружено и изъято похищенное ранее имущество - компьютеры, принтеры, канцелярские предметы, бытовая техника, моющие средства и несколько рулонов туалетной бумаги.
Эксперты пока пытаются установить причиненный преступниками материальный ущерб.
Подозреваемые водворены под стражу. Расследование по факту возбуждено по статье 188 Уголовного кодекса РК "Кража". Изъятое имущество приобщено к материалам дела в качестве вещественных доказательств", - сообщили в полиции.