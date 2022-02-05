В Павлодаре таксист занимался закладкой наркотиков

ПАВЛОДАР. 4 ФЕВРАЛЯ - В Павлодаре задержан 33-летний таксист, он подозревается в распространении синтетических наркотиков путем закладок, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сотрудниками подразделений по противодействию наркопреступности регионального Департамента полиции в городе Павлодаре был задержан 33-летний местный житель по подозрению в распространении синтетических наркотиков.

Следствием установлено, что молодой человек, работающий в такси, решил улучшить свое материальное положение с помощью незаконного оборота наркотиков, для чего нашел объявление в интернете о "высокооплачиваемой работе". Посредством мессенджера Telegram он получил подробную инструкцию о правилах работы закладчиком, свертки с наркотиком ему необходимо было распространить по указанным местам путем тайниковых закладок", - сообщает Polisia.kz .

Во время задержания в салоне его автомобиля было обнаружено 20 свертков, содержимое которых, согласно проведенной экспертизе, является наркотическим веществом синтетического происхождения.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 297 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов), подозреваемый содержится под стражей.



