Сбытчика "синтетики" задержали в Мангистауской области. 

АКТАУ. 3 ФЕВРАЛЯ - В Мангистауской области при попытке сбыта синтетического наркотика "скорость" задержан 57-летний наркосбытчик, передает KAZAKHSTAN TODAY.
При обыске у неоднократно судимого жителя Актау обнаружили также шприц с наркотическим веществом "экстракционный опий", пластинку лекарственного средства "Трамадол" и шприцы для инъекций", - сообщает Polisia.kz.
По информации полиции, в квартире, где проживал задержанный, также нашли целлофановый сверток с марихуаной весом более пяти граммов, 12 шприцев для инъекций., пакет с маком, нож кустарного производства, электрошокер и металлические наручники.
В настоящее время в отношении задержанного начато досудебное расследование. Мужчина водворен в ИВС. Проводится весь комплекс необходимых оперативно-следственных действий", - рассказал старший оперуполномоченный по особо важным делам ДП Мангистауской области Камиль Будайчиев.
Ранее сообщалось, что в Костанае задержан наркосбытчик с крупной партией героина.