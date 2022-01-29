Костанаец задержан с крупной партией героина

КОСТАНАЙ. 28 ЯНВАРЯ - Полиция Костаная задержала 54-летнего подозреваемого в хранении наркотиков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По словам полицейских, костанаец хранил наркотики на съемной квартире.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий в шкафах прихожей и кухни было найдено четыре полиэтиленовых пакета с камнеобразным веществом бежевого цвета. Согласно результатам экспертизы, изъятое вещество является героином общим весом более 26 граммов.
По данному факту начато досудебное расследование по статье УК РК "Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере", пишет Polisia.kz.
По информации полиции, с начала года ими выявлено 20 правонарушений, связанных с наркотиками. Из незаконного оборота изъято более трех килограммов различных наркотических средств.
В Алматы главный бухгалтер Дома школьника №3 присвоила 50 млн тенге
28.01.2022, 18:49 14716
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 28 ЯНВАРЯ - Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Алматы завершено досудебное расследование в отношении главного бухгалтера ГККП "Дом школьника №3" управления образования города Офицеровой Е.Л. по факту хищения чужого имущества в особо крупном размере, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ходе следствия установлено, что главный бухгалтер с 2013 по 2020 год незаконно перечисляла на свой карточный счет фиктивную заработную плату в общей сумме более 50 миллионов тенге бюджетных средств, тем самым причинила материальный ущерб государственному учреждению в особо крупном размере, сообщает пресс-служба АФМ.
Приговором суда экс-главный бухгалтер признана виновной по ст. 189 ч.4 УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере) с лишением права занимать материально-ответственные должности на 10 лет.
Смертельное ДТП, совершенное полицейским: родные погибшей утверждают, что виновник был пьян
28.01.2022, 10:49 21821
Фото: Кадр с видео
ТАЛДЫКОРГАН. 28 ЯНВАРЯ - Родные девушки, которая погибла в ДТП в Алматинской области, совершенной сотрудником полиции, утверждают, что виновник был пьян, и боятся, что он может избежать наказания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Жизнь Лауры Адильжановой оборвалась 23 января. Девушка возвращалась домой на такси, когда на встречную полосу выехал внедорожник. Столкновение обернулось трагедией. За рулем оказался полицейский. Очевидцы утверждают, что капитан пытался сбежать с места ДТП. В салоне его авто вроде бы разглядели полупустые бутылки с водкой", - сообщает телеканал КТК.
Родные погибшей рассказали, что на следующий день виновника трагического происшествия уволили из органов, а экспертиза якобы показала, что он был трезв.
Водитель джипа был пьян. Таксист сказал, что он даже фары не включил. Он сбежал, бросив машину. Он был с девушкой, работает в органах, экспертизу купил. В наркологии купил анализ - якобы он трезвый. Разве трезвый человек будет ехать по встречке с выключенными фарами? В машине лежала водка: есть свидетели, которые это видели", - сказала мать погибшей Куляш Карибаева.
Родственники утверждают, что бывший сотрудник полиции делает все возможное, чтобы доказать свою невиновность. В результаты экспертизы они не верят и требуют тщательного расследования.
На тот момент, когда я его видел, он был в алкогольном опьянении, был запах перегара. На следующий день мы поехали в РОВД к следователю - узнать о наркологической экспертизе. Там было указано, что он был трезв, стоял на ногах, ходил ровно. Он получил отрицательный тест на алкоголь", - рассказал брат Лауры Максат Адилжан.
По словам заведующего отделением травматологии многопрофильной клинической больницы Алматы Бекзата Бейсенова, также серьезно пострадал водитель такси.
Травмы после ДТП, состояние пациентов очень тяжелое. Мужчина 40 лет сейчас принимает лечение в отделение хирургии. Состояние стабильно тяжелое. При поступлении сделана операция - лапаротомия и ушивание ран печени", - рассказал врач.
В полиции подтвердили, что за рулем внедорожника действительно был их коллега, но спустя сутки его уволили. Результаты экспертизы на самом деле еще не готовы, а расследование идет в рамках закона.
Водитель автомашины Toyota Prado, двигаясь в западном направлении, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной Honda Stream. Установлено, что внедорожником управлял сотрудник полиции. По данному факту проведено служебное расследование. 24 января решением дисциплинарной комиссии он уволен из органов внутренних дел за дискредитацию", - сказал официальный представитель ДП Алматинской области Ернар Сайдильдин.
Предполагаемый виновник аварии задержан и находится в СИЗО. За смертельное ДТП ему может грозить до пяти лет тюрьмы.
Напомним, смертельное ДТП произошло 23 января на 12-м километре трассы Алматы - Талгар.
В Актюбинской области после митингов и беспорядков возбуждено 14 уголовных дел
27.01.2022, 15:24 48191
Фото: polisia.kz
АКТОБЕ. 27 ЯНВАРЯ - В Актюбинской области 14 уголовных дел возбудили после митингов и беспорядков, сообщили в департаменте полиции региона, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В Актюбинской области по фактам организации актов терроризма, массовых беспорядков, применения насилия в отношении представителей власти, нападения на государственные здания и их захвата возбуждено 14 уголовных дел.
В органы полиции было доставлено около 1,5 тысяч человек, арестовали 16 человек, еще трое находятся под домашним арестом", - проинформировали в областном департаменте полиции.
Что касается административных дел, 339 из них пересмотрели по протестам прокуроров и жалобам адвокатов, сообщает "Мой город".
По данным областного суда, изначально 45 человек по ним были оштрафованы, 294 арестованы. Апелляционная коллегия смягчила эти наказания. 294 арестованным сократили сроки ареста, 41 нарушителю штраф заменили на предупреждение, еще по четырем делам снизили сумму штрафов. В основном административные наказания были вынесены за нарушение режима ЧП и порядка организации и проведения мирных митингов.
Напомним, с 4 по 7 января продолжался митинг на центральной площади в Актобе, протесты прошли и в районах. В Хромтауском районе жители перекрыли дорогу Самара - Шымкент, в Мугалжарском - железную дорогу, были попытки перекрытия газо- и нефтепровода, был захват аэропорта Актобе.
Как сообщалось ранее, в ночь на 7 января в результате операции по зачистке площади и освобождению здания акимата области от преступников был уничтожен один участник террористической акции.
В Актобе задержан участник транснациональной ОПГ, занимавшейся производством и сбытом наркотиков
27.01.2022, 11:18 55576
АКТОБЕ. 27 ЯНВАРЯ - Сотрудниками департамента полиции на транспорте выявлена еще одна связь транснациональной организованной преступной группы. Задержан 30-летний местный житель, производивший и реализующий наркотики в Актобе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В конце прошлого года в Караганде была выявлена очередная связь ОПГ, занимавшаяся пересылкой прекурсоров для производства наркотиков. В арендованном ею гараже оперативниками были изъяты шесть 30-литровых пластиковых бочек с прекурсорами - химическими веществами, которые используются для изготовления "Альфа-PVP", сообщает Polisia.kz.
В ходе отработки связей был установлен житель Актобе, который наладил производство синтетических наркотиков в домашних условиях. В момент задержания у него было изъято пять разовых доз синтетики, а по месту жительства - еще восемь свертков с наркотиками.
Кроме того, в разных частях города изъято в общей сложности 55 закладок, приготовленных им для "клиентов" под заказ. По результатам судебно-химической экспертизы, общий вес изъятых наркотиков составил около килограмма "синтетики". Также изъяты вещественные доказательства, указывающие на факт производства наркотиков.
По словам полицейских, этому событию предшествовал ряд крупных задержаний, проведенных в 2021 году в Нур-Султане, а также в Карагандинской, Акмолинской и Павлодарской областях. Тогда было изъято свыше 25 килограммов готовых к реализации наркотиков и 3,5 тонны прекурсоров, из которых они изготавливались. Ликвидировано пять крупных нарколабораторий, две из них "работали" в Карагандинской области; по одной - в Нур-Султане, Павлодаре и Акмолинской области.
В ходе спецоперации был задержан организатор и шесть участников транснациональной ОПГ, которые организовали изготовление и сбыт мефедрона как в Казахстане, так и за его пределами, используя мессенджеры и сеть интернет магазинов. Каждый участник преступной группы курировал закрепленную за ним территорию реализации наркотиков, а также выполнял определенные обязанности: транспортировку, изготовление и хранение веществ", - говорится в материале.
Так, четверо занимались изготовлением и сбытом психотропных веществ в Нур-Султане, Алматы, Павлодаре, Караганде. Один из них осуществлял свою деятельность на территории России и Грузии.
В ходе расследования установлены международные преступные связи, возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РК (Создание и руководство транснациональной преступной группой).
Всего по этой ОПГ возбуждено восемь уголовных дел, связанных со сбытом наркотиков.
В Атырауской области зверски убили пастуха
27.01.2022, 11:11 56446
АТЫРАУ. 27 ЯНВАРЯ - 25 января на одной из зимовок в Жылыойском районе Атырауской области произошло зверское убийство пастуха, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По неофициальной информации, это произошло близ села Косчагил. 38-летний житель Кульсары выехал в степь на поиски скота и встретил на пути местного пастуха с помощником. Втроем они сели распивать спиртное, в какой-то момент возник конфликт. Кульсариец связал руки и ноги 60-летнему пастуху и зарезал его ножом словно животное, после чего скрылся с места преступления", - пишет издание "АкЖайык".
В районный отдел полиции обратился помощник пастуха. Полицейские "по горячим следам" задержали подозреваемого в трех километрах от зимовки.
Возбуждено уголовное дело по статье 99 УК РК (Убийство), ведется расследование.
В Алматы полицейские ищут жертв мебельной компании
26.01.2022, 20:39 83546
АЛМАТЫ. 26 ЯНВАРЯ - Руководителя и других причастных лиц подозревают в мошенничестве. Общий материальный ущерб на данный момент составляет более 15 миллионов тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В производстве СУ ДП Алматы находится уголовное дело, зарегистрированное в едином реестре досудебного расследования по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 190 частью 3 пунктом 4 УК РК, сообщает Polisia.kz.
Из материалов уголовного дела следует, что факт мошенничества со стороны директора фирмы Safari Mebel - гражданин И. и других лиц заключается в том, что они путем размещения рекламы своей деятельности в социальной сети привлекали клиентов. Доверчивые граждане, увидев рекламу, не сомневаясь в прозрачности деятельности, связывались с ними. Чтобы войти в доверие и усыпить бдительность потенциальных заказчиков, подозреваемые делали замеры на определенный заказ, получали предоплату и даже заключали договоры на изготовление и установку корпусной мебели, не имея при этом реальной возможности ее производства. В результате обманутые граждане не получали от исполнителей заказа мебель. Оплаченную сумму они, соответственно, тоже не возвращали", - сообщил заместитель начальника Департамента полиции города Алматы Рустам Абдрахманов.
В настоящее время с аналогичными заявлениями обратились 30 граждан. Общий материальный ущерб на данный момент составляет более 15 миллионов тенге.
В Кызылординской области задержали браконьеров с тушей сайгака
26.01.2022, 19:37 86406
Фото: Polisia.kz
КЫЗЫЛОРДА. 26 ЯНВАРЯ -23 января сотрудники отдела полиции Казалинского района департамента полиции Кызылординской области совместно с сотрудниками Кызылординского регионального филиала РГКП "Охотзоопром" в ходе рейда в 20 километрах от населенного пункта Тапа остановили мотоцикл "ИЖ-Планета", передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ходе проверки в багажнике мотоцикла обнаружена одна туша животного, похожего на сайгака. Задержаны двое подозреваемых. С места происшествия изъято одноствольное охотничье ружье 16 калибра и три патрона, сообщает Polisia.kz.
Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания, проводится досудебное расследование согласно пункту 2 части 4 статьи 337 УК РК (Незаконная охота в отношении редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, а также животных, на которых введен запрет на пользование). Назначены экспертизы.
В начале января в Павлодарской области задержаны девять браконьеров. У задержанных обнаружили две шкуры рыси и одна туша косули.
В декабре 2021 года ДКНБ по Кызылординской области совместно с областной прокуратурой проведена спецоперация по пресечению противоправной деятельности преступной группы, причастной к организации канала незаконной добычи и сбыта сайгачьих рогов.
Еще одного бывшего директора ФК "Иртыш" осудили за налоговые махинации
26.01.2022, 17:46 83491
Фото: Pexels
ПАВЛОДАР. 26 ЯНВАРЯ - Экс-директора общественного фонда футбольного клуба "Иртыш" Жанайдара Дюсембаева осудили за неуплату налогов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 245 УК ("Уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций"), назначить наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности, с лишением права занимать руководящие должности в финансовых и коммерческих организациях на три года", - говорится в приговоре, вынесенном в суде №2 Павлодара, сообщает Pavlodarnews.kz.
В соответствии с законом "Об амнистии" срок и размер основного наказания сокращен до 1,5 лет лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу.
В период с 1 июля 2017 года по 31 марта 2018-го ОФ ФК "Иртыш" предоставил в налоговый комитет декларации с искаженными данными. В госбюджет не были уплачены индивидуальный и социальный налоги - 248 419 610 тенге", - пишет Pavlodarnews.kz.
По информации источника, задолженность образовалась из-за того, что зарплата игроков основного состава ФК "Иртыш" в разы превышала ту, что была в утвержденной на 2017-2018 годы смете расходов.
Жанайдар Дюсембаев дал устное указание главбуху внести в налоговые декларации ОФ искаженные сведения о доходах и расходах, а также занизить сумму заработной платы игроков основного состава", - сообщает сайт.
Подсудимый в суде свою вину не признал и просил его оправдать.
Напомним, в мае этого года другого экс-директора футбольного клуба "Иртыш" Серика Умарханова приговорили к году лишения свободы за неуплату налогов на 193 млн тенге.