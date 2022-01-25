В Костанайской области изъята крупная партия героина

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Сотрудниками подразделения по противодействию наркопреступности совместно с органами прокуратуры задержана индивидуальный предприниматель. У нее изъято более 0,5 килограмма героина", - сообщил в ходе брифинга официальный представитель Министерства внутренних дел РК Нурдильда Ораз.
Наркотик, по его словам, был обнаружен у женщины дома в неработающем холодильнике.
Еще 22 грамма героина было найдено у ее подельника, ранее судимого за наркопреступления.
По информации МВД, наркотик был расфасован по разовым дозам. Всего изъято 36 свертков.
Задержанные водворены в изолятор временного содержания. Им грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.