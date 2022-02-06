В Уральске по подозрению во взяточничестве задержан замначальника управления полиции

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Как стало известно, задержание провели сотрудники департамента КНБ и департамента собственной безопасности МВД РК, сообщает портал "Мой ГОРОД".
В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что в настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 366 УК РК (получение взятки). Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.
МВД, несмотря на должности и звание, будет и дальше жестко пресекать факты взяточничества и нарушения прав граждан, допускаемых полицейскими. Именно из-за них налагается тень на добросовестных и честных, служащих народу Казахстана полицейских. Чистка рядов продолжается", - заявил начальник ДСБ МВД Арман Саданов.
Как сообщалось ранее, заместитель акима Атырауской области Бакытгуль Хаменова и руководитель областного управления культуры Акылбек Рыскалиев задержаны по подозрению в получении взятки в размере 5 млн тенге.
Напомним, в Казахстане на дачу взяток приходится треть коррупционных преступлений.