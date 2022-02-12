Закладчика синтетических наркотиков задержали в Кокшетау

Фото: Polisia.kz.

КОКШЕТАУ. 11 ФЕВРАЛЯ - В Кокшетау задержан 30-летний закладчик синтетических наркотиков, передает KAZAKHSTAN TODAY.

31 января 2022 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий кокшетаускими оперативниками был задержан 30-летний подозреваемый дилер, у которого было изъято два свертка с содержимым веществом порошкообразной консистенции, предположительно являющимся аналогом пировалерона", - пишет Polisia.kz .

За несколько минут до задержания закладчик успел разложить по тайникам пять закладок, которые он сам указал оперативникам.

Также у задержанного обнаружен мобильный телефон с доказательствами его причастности к распространению наркотиков через интернет-магазин.

Медицинское освидетельствование показало факт употребления наркотиков самим распространителем.

В ходе обыска по месту жительства полицейские обнаружили еще 27 свертков с наркотиком, а также весы, упаковочный материал и приспособления для курения наркотических средств. Назначена экспертиза.

В настоящее время начато досудебное расследование по факту незаконного хранения наркотических средств. По результатам экспертизы будет принято решение о переквалификации. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия", - пояснил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Акмолинской области.



