Закладчика синтетических наркотиков задержали в Кокшетау

Фото: Polisia.kz.
31 января 2022 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий кокшетаускими оперативниками был задержан 30-летний подозреваемый дилер, у которого было изъято два свертка с содержимым веществом порошкообразной консистенции, предположительно являющимся аналогом пировалерона", - пишет Polisia.kz.
За несколько минут до задержания закладчик успел разложить по тайникам пять закладок, которые он сам указал оперативникам.
Также у задержанного обнаружен мобильный телефон с доказательствами его причастности к распространению наркотиков через интернет-магазин.
Медицинское освидетельствование показало факт употребления наркотиков самим распространителем.
В ходе обыска по месту жительства полицейские обнаружили еще 27 свертков с наркотиком, а также весы, упаковочный материал и приспособления для курения наркотических средств. Назначена экспертиза.
В настоящее время начато досудебное расследование по факту незаконного хранения наркотических средств. По результатам экспертизы будет принято решение о переквалификации. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия", - пояснил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Акмолинской области.