В Кошетау задержали закладчицу "аптечных" наркотиков

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КОКШЕТАУ. 4 ФЕВРАЛЯ - Сотрудники по противодействию наркопреступности ДП Акмолинской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали 21-летнюю жительницу города, у которой изъято порядка 55 таблеток препаратов, являющихся синтетическим опиатом героина и 12 флаконов с веществом, применяемым для усиления эффекта от употребления наркотиков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Задержанная показала оперативникам места тайников, где она уже успела сделать несколько закладок "миксов", "лиры" и так далее. В результате у девушки было изъято 5 пачек трамадола, 14 флаконов тропикамида, 5 таблеток лирики и 5 таблеток сомнола. Назначена экспертиза, сообщает Polisia.kz.
Согласно медицинского освидетельствования, у девушки подтвержден факт употребления опиатов.
По данному факту начато досудебное производство по статье 296 части 2 УК РК "Незаконное хранение наркотических средств".
Ранее в Павлодаре был задержан 33-летний таксист, он подозревается в распространении синтетических наркотиков путем закладок.