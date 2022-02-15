Прокуратура Алматы возбудила уголовное дело в отношении реализатора сжиженного газа

АЛМАТЫ. 14 ФЕВРАЛЯ - Прокуратура Алматы с привлечением специалистов департамента антимонопольного агентства проводит проверку деятельности реализатора сжиженного газа - ТОО Petrosun, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Компания занимает доминирующее положение по реализации сжиженного нефтяного газа в южном регионе с долей рынка 76,9%. Согласно заключению специалистов, с сентября по декабрь 2021 года Petrosun, злоупотребляя таким положением, ежемесячно завышал максимальный уровень цены на автогаз. В результате стоимость за указанный период повысилась до 323,8% за тонну товара", - сообщает пресс-служба прокуратуры Алматы.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 221 (Злоупотребление монополистической деятельностью). Проведение досудебного расследования поручено департаменту экономических расследований Алматы.
Иные сведения не разглашаются.
Ранее антимонопольный комитет МНЭ РК сообщил, что реализаторов нефтепродуктов, завышающих цены на ГСМ, будут наказывать.