В Алматы задержали подозреваемых в дерзком налете на частный дом

АЛМАТЫ. 18 МАРТА - Дерзкое разбойное нападение произошло на один из домов по улице Кайсенова Медеуского района Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы, нападавшие действовали по заранее разработанному плану. Им было известно, что в доме проживает одинокая женщина.
Роли фигурантов были четко распределены: двое реализовали преступный умысел, еще один - остался у ворот, бдить обстановку. Хозяйку дома злоумышленники избили. Они забрали с собой ювелирные изделия на сумму свыше 2 миллионов тенге", - рассказал начальник управления полиции Медеуского района Даурен Утебаев.
По данным полиции, разбойное нападение раскрыто. Задержаны двое из трех подозреваемых.
37-летний гражданин Ж., а также 25-летний гражданин Ц. взяты под стражу. К слову, они оба ранее уже отбывали наказание за кражи чужого имущества", - сообщил Даурен Утебаев.
По признанию задержанных, они несколько дней наблюдали за домом, прежде чем совершить нападение.