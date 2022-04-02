Напавших на таксиста бандитов задержали в Алматы

Фото: Polisia.kz

АЛМАТЫ. 11 АПРЕЛЯ - В Алматы задержаны бандиты, напавшие на таксиста и нанесшие ему множество ножевых ранений, передает KAZAKHSTAN TODAY.

С целью расследования данного преступления была создана следственно-оперативная группа, в состав которой вошли сотрудники криминальной полиции и УП Турксибского района. Личность подозреваемых установили почти сразу. Отметим, что они пытались скрыться. Однако тщетно: сейчас подозреваемые взяты под стражу. Распорядиться чужой машиной фигурантам не удалось. Иномарка уже возвращена истинному владельцу", - сообщил заместитель начальника департамента полиции Алматы Берик Абильбеков.









В департаменте напомнили, что тяжкое преступление имело место две недели назад в Турксибском районе Алматы. Трое мужчин под видом клиентов заказали такси бизнес-класса и попросили водителя отвести их в аэропорт. Однако по пути следования пассажиры напали на водителя и нанесли ему множество ножевых ранений, а затем завладели его автомашиной Toyota Camry.

В настоящее время задержанных проверяют на причастность к другим преступлениям.