Замначальника департамента полиции Павлодарской области подозревается в хищении

ПАВЛОДАР. 8 АПРЕЛЯ - Задержан заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области по подозрению в хищении бюджетных средств, передает KAZAKHSTAN TODAY.
МВД подтверждает, что в рамках подписанного меморандума о взаимном сотрудничестве в противодействии коррупции в собственных рядах совместно с Антикоррупционной службой задержан заместитель начальника областного департамента полиции по подозрению в хищении бюджетных средств", - информирует пресс-службе МВД РК.
В ведомстве рассказали о создании совместной следственно-оперативной группы. Начато досудебное расследование по части 4 статьи 189 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества).
Иная информация в интересах следствия не разглашается, добавили в МВД.