Автомобиль насмерть сбил мужчину на самокате в Усть-Каменогорске

По словам очевидцев, водитель самоката проезжал перекресток на зеленый свет светофора, когда на него наехал автомобиль.
Он подлетел вверх метра на три-четыре, перевернулся в воздухе и упал… Он лежал у меня на руках, хрипел, возможно, ребра сломаны были. Увидел, что у него открытый перелом левой ноги… Медики переложили его в скорую помощь и увезли в больницу", - рассказал очевидец.
В пресс-службе полиции Восточно-Казахстанской области рассказали, что водитель автомобиля ВАЗ-2108 выехал на красный свет светофора и допустил наезд на эклектросамокат.
Мужчина 1993 года рождения от полученных телесных повреждений скончался в медицинском учреждении города. По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 345 Уголовного кодекса РК (Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - сообщили в пресс-службе ДП ВКО.
В настоящее время по досудебному расследованию назначен ряд судебных экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение, информирует портал Noks.kz.
Скорая в кратчайшее время добралась до пострадавшего и доставила его в областной специализированный медицинский центр. Мужчину привезли с многочисленными сложнейшими травмами, которые практически были несовместимы с жизнью. К сожалению, пострадавший скончался", - сообщили в пресс-службе облздрава.