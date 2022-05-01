В вооруженных ограблениях АЗС подозревается таксист из Талдыкоргана

ТАЛДЫКОРГАН. 30 АПРЕЛЯ - Полицейские задержали 27-летнего таксиста из Талдыкоргана, обоснованно подозреваемого в вооруженных налетах на автозаправочные станции, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации департамента полиции Алматинской области, в ночь с 25 на 26 апреля неизвестный в маске ворвался в помещение на АЗС RoyalPetrol и, угрожая кассиру пистолетом, похитил 70 тысяч тенге.

Поиция изучила записи с камер видеонаблюдения.





На одной из республиканских трасс оперативники обнаружили безрукавку, вязаную шапочку с прорезями для глаз и похищенную барсетку с оставленными впопыхах 10 тысячами тенге. В итоге нам удалось установить личность подозреваемого, оказавшегося 27-летним талдыкорганцем, занимающимся частным извозом на арендованной им автомашине Toyota Camry", - сообщил заместитель начальника ДП Алматинской области Ельдар Абдикенов.

Полицейским также удалось выяснить, что ранее, в ночь с 24 на 25 апреля, подозреваемый совершил разбойное нападение на одну из автозаправок в Ауэзовском районе Алматы. Молодой человек также, угрожая оружием, завладел наличностью в кассе АЗС.

В машине задержанного обнаружен револьвер РС-31 с шестью патронами, использованный им, предположительно, в обоих преступлениях. Оружие изъято и направлено на баллистическую экспертизу.