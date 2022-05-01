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Создательница финпирамиды из Степногорска обманула вкладчиков на 147 миллионов тенге

30.04.2022, 17:37 15081
Создательница финпирамиды из Степногорска обманула вкладчиков на 147 миллионов тенге
Фото: Depositphotos
СТЕПНОГОРСК. 30 АПРЕЛЯ - Прокуратурой Акмолинской области дело о финансовой пирамиде, деятельность которой причинила ущерб в размере более 147 млн тенге, направлено в Степногорский городской суд, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Жительница Степногорска, распространив через социальные сети информацию о быстром увеличении дохода, обманула более 5 тысяч человек. Мошенница завладела 147 млн тенге, после чего перестала отвечать на звонки.
 

Злоумышленница в 2018 году создала восемь инвестиционных программ (способов) для привлечения вкладчиков. Инвесторам обещали мгновенные выплаты в зависимости от суммы вклада. Для создания видимости благонадежности своей компании и введения в заблуждение потенциальных вкладчиков подозреваемая распространила в социальных сетях информацию о приобретении ею и другими вкладчиками автомобилей бизнес-класса", - сообщает прокуратура Акмолинской области.

 
В ведомстве рассказали, что для сотрудников компаний была разработана система поощрения за привлечение новых клиентов. После того как количество желавших сделать выгодное вложение стало исчисляться тысячами, выплаты прекратились.
 

В 2021 году организатор финпирамиды арестована. Ей предъявлено обвинение по статье 217 УК (Создание и руководство финансовой пирамиды)", - добавили в пресс-службе ведомства. 


Напомним, в Казахсатане блогеров и артистов начнут привлекать к уголовной ответственности за рекламу финпирамид.
 

новости по теме

Генпрокурор об истязании детей в ЦСО Актобе: в отношении работников будут приняты строгие меры

30.04.2022, 18:44 13386
Генпрокурор об истязании детей в ЦСО Актобе: в отношении работников будут приняты строгие меры
АКТОБЕ. 30 АПРЕЛЯ - После избиения воспитанников в центре социального обслуживания для умственно отсталых детей в Актобе генеральный прокурор Республики Казахстан Берик Асылов поручил провести проверку аналогичных учреждений, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По факту истязания детей работниками ЦСО Актобе будут приняты самые строгие меры. Начато расследование по части 2 статьи 110 УК РК (Истязание), ход следствия взят на контроль", - написал генпрокурор в Twitter.

 
Асылов поручил проверить аналогичные учреждения.
 

Применение насилия в отношении особенных детей бесчеловечно", - высказался генпрокурор.


Напомним, по записи с камер  видеонаблюдения прокуроры выявили, что  персонал центра для умственно отсталых детей в Актобе неоднократно наносил побои, применялись насильственные действия в отношении больных воспитанников.
 

Более пятисот осетров и 43 тюленя изъяты у браконьеров и возвращены в естественную среду обитания

30.04.2022, 14:20 17836
Более пятисот осетров и 43 тюленя изъяты у браконьеров и возвращены в естественную среду обитания
Фото: Погранслужба КНБ РК
НУР-СУЛТАН. 30 АПРЕЛЯ - В результате проведения очередного этапа совместных с государственными органами и Пограничной службой ФСБ Российской Федерации оперативно-профилактических мероприятий, направленных на пресечение браконьерской деятельности, в естественную среду обитания возвращено 575 рыб осетровых и 4803 частиковых пород, а также 43 тюленя, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ходе рейдовых мероприятий в пограничном пространстве задержано 109 нарушителей и 52 единицы различных плавсредств.
 

Наложено 2,6 млн тенге административных штрафов. Изъято более 300 километров орудий браконьерского лова", - рассказали в Погранслужбе КНБ РК.

 
По данным ведомства, предотвращенный ущерб оценивается на сумму более 1 млрд тенге.
 

В вооруженных ограблениях АЗС подозревается таксист из Талдыкоргана

30.04.2022, 11:32 19806
ТАЛДЫКОРГАН. 30 АПРЕЛЯ - Полицейские задержали 27-летнего таксиста из Талдыкоргана, обоснованно подозреваемого в вооруженных налетах на автозаправочные станции, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации департамента полиции Алматинской области, в ночь с 25 на 26 апреля неизвестный в маске ворвался в помещение на АЗС RoyalPetrol и, угрожая кассиру пистолетом, похитил 70 тысяч тенге.
 
Поиция изучила записи с камер видеонаблюдения.

 

На одной из республиканских трасс оперативники обнаружили безрукавку, вязаную шапочку с прорезями для глаз и похищенную барсетку с оставленными впопыхах 10 тысячами тенге. В итоге нам удалось установить личность подозреваемого, оказавшегося 27-летним талдыкорганцем, занимающимся частным извозом на арендованной им автомашине Toyota Camry", - сообщил заместитель начальника ДП Алматинской области Ельдар Абдикенов.

 
Полицейским также удалось выяснить, что ранее, в ночь с 24 на 25 апреля, подозреваемый совершил разбойное нападение на одну из автозаправок в Ауэзовском районе Алматы. Молодой человек также, угрожая оружием, завладел наличностью в кассе АЗС. 
 
В машине задержанного обнаружен револьвер РС-31 с шестью патронами, использованный им, предположительно, в обоих преступлениях. Оружие изъято и направлено на баллистическую экспертизу.
 

Бывший замглавы Аграрной кредитной корпорации по ЗКО осужден за хищения по госпрограммам

30.04.2022, 10:52 20651
Бывший замглавы Аграрной кредитной корпорации по ЗКО осужден за хищения по госпрограммам
Фото: Depositphotos
УРАЛЬСК. 30 АПРЕЛЯ - К девяти годам тюрьмы приговорен бывший заместитель директора Аграрной кредитной корпорации в Западном Казахстане за хищение 600 млн, предназначенных для госпрограмм, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Речь идет о кредитовании по госпрограммам: "Сыбага", "Алтын Асык", "Экономика простых вещей" и "Агробизнес". На процессе доказано, что сначала Ерболат Онгарбек был посредником в получении займов. Затем брал деньги для себя, действуя через подставных лиц. В качестве залога предоставлял невостребованные склады или технику своих родственников. Общая сумма потерь бюджета составила 626 млн тенге, говорится в репортаже телеканала "Астана.тв".
 
Всего в деле 14 эпизодов незаконной выдачи кредитов. На скамье подсудимых оказались еще семь человек. Трое получили реальные сроки - от пяти до семи лет. А четверых освободили от ответственности в связи с истечением срока давности. С таким раскладом осужденный не согласен.
 

Онгарбек осужден за злоупотребление должностными полномочиями и присвоение вверенного ему имущества в особо крупном размере и приговорен к 9 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе", - сообщила пресс-секретарь облсуда Нургуль Канатбаева.


 

Руководители подразделений полиции осуждены за коррупцию в ряде регионов РК

30.04.2022, 09:12 21966
Руководители подразделений полиции осуждены за коррупцию в ряде регионов РК
Фото: Polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 30 АПРЕЛЯ - В ряде регионов Казахстана состоялись обвинительные приговоры в отношении руководителей подразделений полиции, передает KAZAKHSTAN TODAY . 
 
В Павлодарской области 26 апреля осужден к трем годам лишения свободы заместитель начальника отдела миграционной службы управления полиции Павлодара, получивший взятку от гражданина Республики Узбекистан за непривлечение к административной ответственности по факту нарушения миграционного режима.
 
Кроме того, в Западно-Казахстанской области 27 апреля приговорен к штрафу в размере 7,5 млн тенге заместитель начальника отдела полиции Акжаикского района департамента полиции по ЗКО. 
 

Он обвинялся в покушении на получение 500 тысяч тенге от жителя Уральска за прекращение уголовного дела", - говорится в сообщении Антикоррупционной службы.

 
Осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе и специальных званий. Приговоры в законную силу не вступили.
 
В ведомстве также рассказали, что на днях была пресечена преступная деятельность командира 4-й роты полка патрульной полиции местной полицейской службы департамента полиции города Шымкента. Он на системной основе получал взятки от подчиненных сотрудников за общее покровительство по службе (статья 366 Уголовного кодекса).
 

27 апреля текущего года в ходе комплекса специальных оперативно-розыскных мероприятий совместно с УСБ ДП Шымкента после получения очередной взятки от подчиненных подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. 29 апреля специализированным следственным судом города Шымкента в отношении него санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили подробности в пресс-службе. 


Напомним, по подозрению в мошенничестве задержан экс-глава местной полицейской службы Шымкента.
 

Антикор расследует дело о попытке суицида пресс-секретаря шымкентской полиции

29.04.2022, 14:06 33081
Антикор расследует дело о попытке суицида пресс-секретаря шымкентской полиции
Фото: Polisia.kz
ШЫМКЕНТ. 29 АПРЕЛЯ - Антикоррупционной службой Шымкента проводится досудебное расследования по факту доведения до покушения на самоубийство пресс-секретаря департамента полиции Молдир Бекеевой, передает KAZAKHSTAN TODAY со ссылкой на пресс-службу ведомства. 

Иная информация разглашению не подлежит.
 
Напомним, 5 апреля Молдир Бекеева написала прощальный пост на своей странице в Facebook. В нем она заявила, что хочет свести счеты с жизнью из-за давления со стороны руководства. 
 
Это не единственный скандал в полиции Шымкента. В январе в отношении главы местной полиции Мухтара Бухарбаева было начато расследование после жалобы подчиненного. Сотрудник полиции рассказал, что руководитель злоупотреблял должностными полномочиями и требовал покупать ему дорогие вещи. За отказ от обвинений мужчине предложили 10 млн тенге. Позже в Министерство внутренних дел было направлено представление об освобождении Бухарбаева от занимаемой должности. Вместо него пост начальника полиции занял Улугбек Мылтыков.
 

В ВКО вандалы разграбили более 40 могил на кладбище

29.04.2022, 11:22 34521
В ВКО вандалы разграбили более 40 могил на кладбище
Фото: altaynews.kz
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 29 АПРЕЛЯ - Более 40 могил разграбили вандалы на усть-каменогорском кладбище, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Более 40 захоронений оказались без металлических оградок и памятников. Грабители орудовали кувалдами и ломами, чтобы быстрее снять конструкции. Елена Скрипниченко поделилась, что в прошлом году воры унесли металлический памятник с могилы мужа, в этом - срезали столик. Женщина считает, что за погостом никто не следит, здесь отсутствует охрана, поэтому грабители чувствуют себя вольготно", - информирует altaynews.kz.

 
Еще одна горожанка, Майя Алимгожина, показала разграбленный памятник родителям. Могила была обнесена чугунными цепями. Вандалы сняли все.
 

Цепи снимают уже три года подряд. В этом году, наверное, не будем восстанавливать. Нет никакого смысла", - пожаловалась женщина.

 
В полиции сообщили, что в этом году по факту разграбления могил поступило всего 3 заявления. Но наверняка после родительского дня обращений будет больше.
 
Полицейские говорят, что расследовать такие дела сложно, потому что непонятно, когда было совершено хищение. Как правило, металлические конструкции находят в ближайших пунктах приема лома. Цена за килограмм черного металла сегодня составляет 90 тенге.
 

Более чем на четверть выросло число коррупционных преступлений в Казахстане за год

29.04.2022, 10:07 28921
Более чем на четверть выросло число коррупционных преступлений в Казахстане за год
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 29 АПРЕЛЯ - За январь - март 2022 года в стране зарегистрировали 725 коррупционных преступлений - на 26,5% больше, чем годом ранее, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Среди зарегистрированных коррупционных преступлений 521 отнесли к тяжкой степени, 168 - к средней тяжести, 27 - к небольшой тяжести, 9 - к особо тяжким. Для справки: в аналогичном периоде 2021 года зарегистрировали 573 уголовных правонарушения в секторе, минус 35% за год, информирует Finprom.kz.
 
Треть всех зарегистрированных коррупционных преступлений пришлась на получение взятки: 246 случаев - сразу на 48,2% больше, чем годом ранее.
 
Вторую строчку по "популярности" у коррупционеров заняла дача взятки: 198 нарушений, плюс 14,5%. Далее идет присвоение или растрата вверенного чужого имущества: 88 случаев, плюс 31,3% за год.
 
Среди частых нарушений в секторе также оказались злоупотребление должностными полномочиями и мошенничество.
 

К взяточничеству относятся получение, дача взятки и посредничество во взяточничестве. С начала года в секторе зарегистрировали 459 случаев - на 31,5% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года", - уточнили аналитики.

 
В региональном разрезе непосредственно по взяточничеству лидирует Алматинская область: 67 случаев, годовой рост - сразу в 2,4 раза. В число антилидеров также попали Алматы (57 случаев, плюс 42,5%) и Нур-Султан (47 случаев, минус 11,3%).
 
Лучше всего в этом плане обстоят дела в Кызылординской области: всего 5 случаев против 11 годом ранее.
 
По итогам первого квартала 2022 года выявлен 321 человек, совершивший коррупционные преступления. Суду предан 241 обвиняемый - на 15,4% меньше, чем годом ранее.
 

Большая часть преданных суду - служащие акиматов и их структурных подразделений: 42 человека, плюс 16,7% за год. На коррупции также часто ловят сотрудников органов внутренних дел (преданы суду 34 человека) и Пограничной службы Комитета национальной безопасности (27 человек)", - говорится в обзоре.

 
В разрезе мер наказания 56 человек, обвиненных в нарушениях, лишили свободы (22 лицам дали от 1 года до 3 лет, 15 лицам - от 3 до 5 лет, еще 15 - от 5 до 8 лет, 3 лицам - от 8 до 10 лет, 1 человеку - до 1 года лишения свободы). Еще 14 лицам ограничили свободу, 48 лицам назначили штрафы (общий размер - 310,9 млн тенге), 5 лицам отсрочили отбывание наказания, добавили аналитики.
 

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