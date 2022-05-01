Создательница финпирамиды из Степногорска обманула вкладчиков на 147 миллионов тенге

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СТЕПНОГОРСК. 30 АПРЕЛЯ - Прокуратурой Акмолинской области дело о финансовой пирамиде, деятельность которой причинила ущерб в размере более 147 млн тенге, направлено в Степногорский городской суд, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Жительница Степногорска, распространив через социальные сети информацию о быстром увеличении дохода, обманула более 5 тысяч человек. Мошенница завладела 147 млн тенге, после чего перестала отвечать на звонки.
Злоумышленница в 2018 году создала восемь инвестиционных программ (способов) для привлечения вкладчиков. Инвесторам обещали мгновенные выплаты в зависимости от суммы вклада. Для создания видимости благонадежности своей компании и введения в заблуждение потенциальных вкладчиков подозреваемая распространила в социальных сетях информацию о приобретении ею и другими вкладчиками автомобилей бизнес-класса", - сообщает прокуратура Акмолинской области.
В ведомстве рассказали, что для сотрудников компаний была разработана система поощрения за привлечение новых клиентов. После того как количество желавших сделать выгодное вложение стало исчисляться тысячами, выплаты прекратились.
В 2021 году организатор финпирамиды арестована. Ей предъявлено обвинение по статье 217 УК (Создание и руководство финансовой пирамиды)", - добавили в пресс-службе ведомства.
Напомним, в Казахсатане блогеров и артистов начнут привлекать к уголовной ответственности за рекламу финпирамид.