В Актобе школьницу подозревают в убийстве матери

АКТОБЕ. 5 МАЯ - В Актобе 16-летнюю школьницу подозревают в убийстве матери, сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Подозреваемые в убийстве 19-летний парень и 16-летняя школьница помещены в СИЗО, информирует портал "Мой город".
По информации издания, их подозревают в убийстве матери девочки.
По данному факту начато досудебное расследование по статье 99 УК РК (Убийство), ведется следствие.
Иные подробности в полиции комментировать не стали, сославшись на то, что данные досудебного расследования разглашению не подлежат.