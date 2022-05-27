Напавшего на женщину в лифте задержали полицейские Шымкента

Фото: Polisia.kz
Ранее полиция объявила в розыск мужчину, действия которого попали на камеру видеонаблюдения одного из жилых домов в микрорайоне Нурсат, сообщает Otyrar.kz.
Напомним, неизвестный мужчина напал на женщину с ребенком в лифте средь бела дня. Подкравшись сзади, мужчина закрыл рот женщине, проверял содержимое ее карманов и пытался ее трогать.
Как сообщили в департаменте полиции, женщина уже написала заявление в Каратауский РУП. Возбуждено уголовное дело по статье 24-120 УК РК "Покушение на изнасилование".
Молодой мужчина оказался жителем мегаполиса. Его задержание опергруппа произвела в одном из вагонов поезда на станции Шиели, на котором он пытался скрыться от уголовного преследования. Ночью он доставлен в управление полиции Каратауского района", - пояснили в полиции Шымкента.
Проводится досудебное расследование. Подозреваемый водворен в ИВС. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.